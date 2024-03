Abzocke bei Temu? So einfach führt die China-App Kunden in die Irre

Deutsche Verbraucherschützer gehen gegen den Online-Marktplatz Temu vor. Nutzer sollen mit illegalen Praktiken in die Irre geführt und zum Kauf gedrängt werden. Deshalb hat der Verbraucherzentrale Bundesverband jetzt eine Abmahnung verschickt.

Temu: Verbraucherschützer mahnen China-Shop ab

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) nimmt den Online-Marktplatz Temu ins Visier. Das Unternehmen hinter dem Shop wurde jetzt wegen mehrerer Verstöße abgemahnt. Unübersichtliche Rabattaktionen und die Verwendung „manipulativer Designs“ stehen im Mittelpunkt der Beanstandungen (Quelle: VZBV). Temu, bekannt für seine extrem niedrigen Preise, gerät damit erneut in die Kritik.

Der VZBV kritisiert, dass Temu seinen Kunden nicht transparent mache, wie die zum Teil sehr hohen Rabatte zustande kommen. Zudem setze der Online-Händler auf so genannte Dark Patterns, also gestalterische Tricks, die Nutzer zu Impulskäufen verleiten sollen – eine Praxis, die in der EU mittlerweile verboten ist.

Nach Ansicht des Bundesverbandes setzt Temu bewusst manipulative Gestaltungselemente ein, wie etwa Hinweise auf eine angeblich hohe Nachfrage nach bestimmten Produkten. Damit soll bei den Verbrauchern ein künstlicher Kaufdruck erzeugt werden.

Kritisiert wird auch die Behauptung, der CO₂-Fußabdruck würde sich verringern, wenn die Kunden ihre Bestellungen nicht nach Hause, sondern an Abholstationen liefern lassen – eine fragwürdige Behauptung angesichts der langen Transportwege der Waren von China nach Deutschland, so der VZBV.

Es muss nicht immer Temu sein, wie unser Video zeigt:

Nachhaltige Online-Shops - Beim Shoppen etwas für die Umwelt tun

VZBV: Temu liefert kaum Informationen

Ein weiteres Problem seien die mangelnden Informationen über die Herkunft und Echtheit der Produktbewertungen sowie über die Identität der Verkäufer. Diese Informationslücken könnten das Vertrauen der Verbraucher in den Online-Marktplatz untergraben, so der VZBV.

Trotz der Kritik erfreut sich Temu in Deutschland wachsender Beliebtheit. Die Shopping-App hat sich schnell auf dem deutschen Markt etabliert und führt die Liste der am häufigsten heruntergeladenen Shopping-Apps im Jahr 2023 an.