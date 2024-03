Sparkasse muss zittern: Diese Änderung würden Kunden lieben

Wer Gehalt bezieht, Rechnungen begleichen will oder einfach nur Einkäufe tätigt, kommt in aller Regel nicht um ein Bankkonto herum. Das lassen sich Sparkassen, Volksbanken und andere Finanzhäuser gut bezahlen – zu gut, finden zumindest Verbraucherschützer. Sie fordern jetzt ein klares Zeichen für Bankkunden.

Teures Bankkonto: Keiner zahlt mehr als deutsche Verbraucher für Basisfunktionen

Deutsche Bankkunden sind arm dran. Im europäischen Vergleich zahlt die höchsten Kontoführungsgebühren, wer ein Basiskonto bei einer Bank in Deutschland hat. Zu diesem Ergebnis kommt der Verbraucherzentrale-Bundesverband (VZBV) in einer aktuellen Auswertung.

Demnach können die Kosten für ein solches, gesetzlich jedem EU-Bürger zustehendes Basiskonto sich auf bis zu 28 Euro im Monat belaufen. „Die Kosten für ein Basiskonto sind in Deutschland im europäischen Vergleich mit Abstand am höchsten“, kritisiert VZBV-Chefin Ramona Pop gegenüber dem Spiegel (via Zeit).

In Dänemark hingegen liege der Spitzenpreis bei 13 Euro im Monat, während Bürgerinnen und Bürger etwa in Polen, Irland und Frankreich sogar kostenlose Basiskonten nutzen können.

Die Schlussfolgerung der Verbraucherschützer: eine Obergrenze für Kontopreise muss her – ob bei Sparkasse, Deutscher Bank, Volks- und Raiffeisenbanken oder anderen Finanzhäusern. Denn die Kritik des Verbraucherschutzes richtet sich nicht nur gegen Sparkassen, sondern an die gesamte deutsche Bankenlandschaft.

Geht es nach Pop, müsse die Politik die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beauftragen. Sie müsse wiederum dafür sorgen, die Höhe der Kontoführungsgebühren zu deckeln. Ob es dazu kommt, steht allerdings auf einem ganz anderen Blatt.

Banken warnen: Preisdeckel sorgen nicht für sinkende Kosten – im Gegenteil

Denn wenig überraschend sehen die Banken selbst die Sache ganz anders: Laut Ansicht der Deutschen Kreditwirtschaft – der Spitzenverband deutscher Banken, der derzeit von der Finanzgruppe der Sparkassen federführend geleitet wird – könnten Preisdeckel für Basiskonten sogar die gesamte Belastung der Bankkunden steigern.

Die Kreditwirtschaft argumentiert, dass andere europäische Länder höhere Kontoführungsgebühren hätten. Während Basiskonten dann günstig oder sogar kostenlos angeboten werden, würden die Banken das Geld bei anderen Kunden mit höheren Gebühren wieder reinholen.

