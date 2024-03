Bunq: Bargeld auf Konto einzahlen & auszahlen – so geht's

Bei Bunq kann man ein Konto eröffnen. Wie bei vielen Online-Banken gibt es keine Filialen des Anbieters. Wie kann man also Bargeld auf sein Bunq-Konto einzahlen?

Online-Shops Facts

Auch wenn es keine Filialen und Schalter der Bank gibt, könnt ihr Geld einzahlen und euer Konto damit aufladen beziehungsweise ausgleichen.

Anzeige

Wie kann man Bargeld auf sein Bunq-Konto einzahlen?

Bunq arbeitet mit dem Anbieter „Barzahlen/Viacash“ zusammen. Dadurch ist es Nutzern möglich, seine Geldscheine an über 10.000 verschiedenen Orten in Deutschland und Österreich loszuwerden, um Geld auf sein Bunq-Konto zu übertragen. Das funktioniert so:

Steuert die Startseite von Bunq an oder ruft diesen Link auf. Wählt „Hinzufügen“. Nehmt danach die Option „Geld hinzufügen“. Jetzt könnt ihr die „Bareinzahlung“ auswählen. Gebt den Betrag an, den ihr in Scheinen und Münzen einzahlen wollt. Habt ihr die Eingabe bestätigt, wird ein Barcode erstellt. Zudem wird eine Karte angezeigt. Darauf findet ihr eine der vielen Stellen, an denen ihr das Bargeld abgeben könnt. Dabei kann es sich um Kassen verschiedener Läden wie dm, Rewe, Rossmann, Penny, Budni und viele mehr handeln. Mit der entsprechenden Funktion könnt ihr euch mit dem Smartphone direkt zur nächsten Stelle navigieren lassen. Gebt dem Mitarbeiter an der Kasse Bescheid, dass ihr per „Barzahlen/Viacash“ Geld einzahlen möchtet. Haltet dafür den generierten Barcode in der Bunq-App bereit. Das Kassenpersonal scannt den Barcode ein. Damit wird der Einzahlungsprozess an der Kasse gestartet. Gebt dem Mitarbeiter den entsprechenden Betrag und schließt den Vorgang ab.

Anzeige

Hinweis: Pro Abrechnungsmonat können 100 Euro kostenlos eingezahlt werden. Bei Beträgen darüber hinaus fällt eine Gebühr von 2,5 Prozent des Einzahlungsbetrags an. Die Gebühr wird für die Monatsabrechnung bei Bunq fällig.

Anzeige

Bunq: Geld abheben – so funktioniert die Auszahlung

Über Barzahlen/Viacash könnt ihr nicht nur Geld auf das Bunq-Konto einzahlen, sondern auch Geld abheben. Das leitet ihr ebenfalls über die Bunq-App ein:

Ruft die Übersicht für das entsprechende Konto auf. Wählt den Bereich „Mehr“. Hier findet ihr das Menü „Auszahlung & Einzahlung“. Im nächsten Fenster wählt ihr aus, ob ihr Geld ein- oder auszahlen möchtet. Wählt den Betrag aus, den ihr abheben wollt. Es wird erneut ein Barcode erstellt. Geht damit zu einem der Barzahlen-Partner und zeigt den Code an der Kasse vor. Danach bekommt ihr den eingestellten Betrag, der von eurem Bunq-Konto abgebucht wird.

Hinweis: Pro Monat kann man 4 Mal kostenlos Geld abheben. Danach werden je Auszahlung 0,99 Euro an Gebühren berechnet. Ganz gleich ob für das Ein- oder Auszahlen: Die entsprechenden Barcodes sind 1 Stunde lang gültig.

DKB Cash Meine Bank - Raiffeisenbank im Hochtaunus Sparda Hessen Girokonto C24 Smart Girokonto Santander Best Giro N26 Girokonto Online Pro & Contra Ab 700 € Gehaltseingang monatlich ist man Aktivkunde und hat Vorteile

Ab 700 € Gehaltseingang monatlich ist man Aktivkunde und hat Vorteile Keine eigenen Filialen

Keine eigenen Filialen Überweisung per Beleg kostet 2,95 € pro Transaktion Überweisung per Beleg kostet 5 € pro Transaktion Hohe Sollzinsen bei Überziehung Bis zu 2,5 % Cashback auf Kartenumsätze.

Bis zu 2,5 % Cashback auf Kartenumsätze. 22,80 € pro Jahr für Girocard. Fällt weg, wenn Konto regelmäßig genutzt wird (ab 2 Lastschriften pro Monat). Kostenlose Echtzeitüberweisung

Kostenlose Echtzeitüberweisung Dauerauftrag einrichten oder ändern kostet je Auftrag 1,50 € Hohe Sollzinsen bei Überziehung. Weitere Informationen Kontoführungsgebühren gratis gratis gratis gratis gratis gratis Dispokredit Zinsen 9,90 % 11,05 % 13,25 % ab 7,49 % 10,55 % 13,15 % Geld abheben Unbegrenzt. über 61.000 Automaten (Stand 2015) Unbegrenzt. 17.000 Automaten Unbegrenzt. 2.800 Automaten 2x im Monat gratis, sonst 2 €. Nur im Supermarkt 4x im Monat gratis, sonst 2 €. 2.800 Automaten. 3x im Monat gratis, sonst 2 €. Google- & Apple-Pay kompatibel Verfügbar bei DKB Meine Bank - Raiffeisenbank im Hochtaunus Sparda Hessen Girokonto C24 Smart Girokonto Santander Best Giro N26 Girokonto Online

Wir erklären auch, wie man sein Konto bei Bunq löschen kann.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.