Bunq: Konto löschen – so geht es

Möchte man die Finanzdienste von Bunq nicht mehr nutzen, sollte man das Konto nicht einfach so weiterlaufen lassen, sondern es kündigen und seine Daten bei Bunq löschen lassen. Wie funktioniert das?

Man kann entweder sein ganzes Konto bei dem Anbieter schließen oder Unterkonten löschen, die man zwischenzeitlich angelegt hat. Im zweiten Fall bleibt das Hauptkonto bestehen und man kann Bunq weiterhin nutzen.

Bunq-Konto kündigen

So schließt man sein ganzes Konto bei Bunq:

Loggt euch in euren Account bei der Bank ein: Zum Login. Steuert den Bereich „Profil“ an. Hier findet ihr die Option „Konto schließen“. Einmal ausgewählt, könnt ihr mit dem Button „Mein Konto schließen“ bei Bunq kündigen.

Um ein laufendes Bunq-Abonnement zu ändern oder zu beenden, steuert diese Seite an und wählt die gewünschte neue Option aus: Abo ändern.

Damit das Konto bei Bunq endgültig geschlossen werden kann, müssen einige Bedingungen erfüllt werden. Schließt ihr ein Geschäftskonto, bleibt das Privatkonto weiterhin bestehen und muss separat gekündigt werden, falls man es nicht weiter nutzen möchte. Damit das Konto bei Bunq gekündigt werden kann, darf es nicht im Minus sein.

Bunq: Konto gelöscht – was passiert?

Wird das Konto gekündigt, bezahlt man keine Gebühren mehr. Man kann aber auch keine Zahlungen mehr empfangen. Ein Login bei Bunq ist weiterhin möglich. So kann man bisherige Kontoaktivitäten verfolgen oder das Konto wieder eröffnen. Ihr könnt das Bunq-Konto also auch vorübergehend pausieren und später erneut mit den gleichen Daten benutzen. Falls ihr eure Daten komplett löschen wollt, müsst ihr Bunq dafür direkt kontaktieren. Ihr erreicht den Support über die Funktion in der App (mehr zum Support).

Möglicherweise lässt sich das Konto nicht direkt schließen, weil noch eine „offene Anfrage“ vorhanden ist. In dem Fall müsst ihr im Kundenkonto zunächst das Bankkonto heraussuchen, über das die Anfrage verschickt wurde. Im Bereich „bunq.me“ löscht ihr den Anfrage-Link. Danach könnt ihr das Bunq-Konto schließen.

Unterkonto schließen

Wollt ihr Bunq weiterhin benutzen und lediglich ein Unterkonto kündigen, geht so vor:

Steuert die Startseite von Bunq an. Ruft hier die Übersicht für das entsprechende Unterkonto auf. Steuert die Einstellungen rechts oben an. Hier wählt ihr die Option „Unterkonto schließen“.

