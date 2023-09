Ist Halara seriös? Erfahrungen des Online-Shops

Der Online-Shop Halara bekommt gerade viel Aufmerksamkeit. Hier kannst du günstige Kleidung kaufen, doch ist es auch ein seriöser Shop? Wir klären auf.

Ähnlich wie SHEIN ist Halara ein Online-Shop, der sich auf Damenbekleidung spezialisiert hat. Viele Videos auf der Plattform Tiktok haben dafür gesorgt, dass der Online-Shop viel Aufmerksamkeit bekommt. Das Sortiment besteht hauptsächlich aus Activewear und Basics. Diese Kleidung sieht zwar simpel aus, eignet sich aber für verschiedene Dinge. Sie eignet sich sowohl für sportliche Aktivitäten als auch für gemütliche Stunden zuhause. Im Impressum wird angegeben, dass der Sitz des Online-Shops in Kowloon, Hongkong, ist. Die Produkte werden gemäß Halaras eigenen Angaben aus China, Vietnam oder den Philippinen versendet.

Halara gehört wie SHEIN zu angesagten China-Shops. Was ihr vor eurer Bestellung in einem solchen Shop beachten solltet, erfahrt ihr in unserem Video.

Kundenerfahrungen mit Halara

Die Erfahrungen mit dem Online-Shop Halara sind durchschnittlich. Mit 68 % sind die aktuellen Trustpilot-Bewertungen positiv, während 9 % der Bewertungen lediglich einen Stern vergeben. Bei der Kritik fallen immer wieder die gleichen Punkte auf. Häufig wird bemängelt, dass die Größen deutlich zu eng ausfallen und nicht den üblichen westlichen Standards entsprechen, sondern eher den asiatischen Maßstäben. Dies führt oft dazu, dass die Kleidungsstücke kleiner ausfallen als erwartet. Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Rücksendung der Produkte, die oft mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden ist. Der Kundenservice wird ebenfalls häufig bemängelt, da Kunden oft lange auf eine Antwort warten müssen oder sogar gar keine erhalten. Generell scheint der Prozess der Rücksendung sehr kompliziert zu sein. Viele Kunden berichten von langen Wartezeiten der Rückerstattung ihres Geldes oder haben es nie erhalten. Darüber hinaus wird oft die Stoffqualität der einzelnen Kleidungsstücke als nicht überzeugend empfunden.

Darauf ist beim Kauf bei Halara zu achten

Aufgrund der Tatsache, dass die Produkte ihren Ursprung in China, Vietnam oder den Philippinen haben, wird eine Bestellung bei Halara als wenig umweltfreundlich betrachtet. Es empfiehlt sich außerdem bei der Kleidung eine Nummer Größe zu nehmen, da die Kleidung durch den asiatischen Standard kleiner ausfällt. Zusätzlich gestaltet sich die Rücksendung der Waren als besonders herausfordernd, und die Rückerstattung deines Geldes ist nicht garantiert, wie zahlreiche Kundenbewertungen belegen.

Die Kundenerfahrungen bei dem Online-Shop sind nicht nur gemischt, sondern weisen auch daraufhin, dass die Kleidungsstücke nicht die beste Qualität aufweisen. Neben der mangelnden Qualität ist auch das Zurücksenden schwierig, weshalb ihr euch überlegen solltet bei Halara zu bestellen.

+++Dieser Beitrag wurde mit Hilfe von KI-Tools erstellt und von der Redaktion geprüft.+++

