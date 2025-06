Amazon Haul in Deutschland öffnen: Wie und was ist das?

Amazon bekommt durch China-Shops wie Temu oder Wish starke Konkurrenz im Online-Shopping-Bereich. Mit „Amazon Haul“ möchte man sich gegen die günstigen Plattformen aus China positionieren. Was genau ist Amazon Haul und gibt es das auch in Deutschland?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

So findet man Amazon Haul in Deutschland

Seit Ende 2024 lief eine Testphase in den USA, einige Monate später wurde das Angebot Mitte Mai auf Großbritannien ausgeweitet. Ab sofort ist der neue Shopping-Bereich auch in Deutschland verfügbar (hier ansehen). „Haul“ ist nur innerhalb der Amazon-App auf Smartphones erreichbar. Im Desktop-Browser bekommt man einen QR-Code angezeigt, dem man mit dem Smartphone einscannen soll. Danach erreicht man die günstige Shopping-Kategorie.

Anzeige

Das steckt hinter Amazon Haul

Bei Amazon Haul handelt es sich um einen eigenen Bereich innerhalb von Amazon, bei dem überwiegend Produkte zum Preis von unter 20 Euro verkauft werden. Viele Produkte sollen sogar günstiger als 10 Euro sein und es finden sich sogar Angebote für weniger als 1 Euro. Amazon greift dabei auf ein Konzept zurück, auf das vor allem Temu setzt. Es gibt also ein buntes Design, Emojis und verschiedene spielerische Elemente.

Der Haul-Bereich von Amazon ist deutlich überladener und bunter als der normale Shopping-Bereich. (© Screenshot GIGA)

Das englische Wort „haul“ bedeutet auf Deutsch so viel wie „Ausbeute“ oder „Fang“. Die Bezeichnung für den Bereich spielt also darauf an, dass Kunden ordentlich beim Online-Shopping zuschlagen können sollen.

Amazon Haul funktioniert etwas anders als das normale Shopping-Erlebnis bei Amazon. Je höher der Wert im Warenkorb ist, desto mehr Rabatt erhält man. Bei einem Gesamtwert von über 75 Euro spart man 10 Prozent. Zudem gibt es ab einem Einkaufsbetrag von 25 Euro kostenlosen Versand. Darunter liegen die Versandkosten bei 3,50 Euro. Prime-Kunden haben dabei keine Vorteile. In der Produktpalette finden sich überwiegend markenlose Artikel, wie man sie auch bei China-Shops wie Temu oder Shein findet. Dabei überwiegen Elektro-Artikel, Kleidung und Haushaltsprodukte. Wie bei den China-Shops ist auch bei Haul mit längeren Lieferzeiten von bis zu 2 Wochen zu rechnen. Die Hauptmotivation hinter dem Bereich fasst Dharmesh Mehta, Vize-Präsident der weltweiten Verkaufs-Partner-Services bei Amazon so zusammen (Quelle: Amazon-Blog):

Für Kunden ist es wichtig, großartige Produkte zu sehr niedrigen Preisen zu finden, und wir suchen weiterhin nach Möglichkeiten, mit unseren Verkaufspartnern zusammenzuarbeiten, damit sie Produkte zu extrem niedrigen Preisen anbieten können.

Anzeige

Amazon Haul in Deutschland?

In Deutschland ist Amazon Haul Anfang Juni 2025 auch gestartet. Man erreicht den Haul-Bereich hinter diesem Link. Dort ist ein QR-Code, den man mit dem Handy einscannen kann, um weitergeleitet zu werden.

Amazon Haul lässt sich dabei nur mobil im Browser oder in der Amazon-App ansehen. Um den Dienst aufzurufen, steuert diese Seite an. Am Desktop-PC scannt ihr den dort angezeigten QR-Code mit dem Smartphone ein, um dort zu „Haul“ weitergeleitet zu werden. In der Amazon-App könnt ihr alternativ auch „haul“ in die Suchleiste eingeben.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.