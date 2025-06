Für 19,99 Euro: Amazon verkauft ein 3-in-1-Gadget, das jede Steckdose besser macht

Überall liegen Ladekabel herum und das Handy lädt mal wieder auf dem Fußboden – Schluss damit! Eine clevere Mehrfachsteckdose bringt endlich Ordnung ins Lade-Chaos. Für aktuell nur 19,99 Euro gibt es den praktischen Alltagshelfer bei Amazon.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Eine klassische Steckdosenleiste nimmt oft wertvollen Platz weg und sorgt für unschönen Kabelsalat. Besser geht's mit einer Wand-Mehrfachsteckdose mit integrierter Smartphone-Ablage. So einen Alltagshelfer bietet Amazon aktuell für 19,99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) an – wenn ihr den 3-Euro-Coupon einlöst. Aber aufgepasst: Der ist nur noch diese Woche bis zum 8. Juni 2025 gültig oder solange die Aktion läuft. Ihr solltet euch also nicht zu lange Zeit lassen.

Mehrfachsteckdose Mit integrierter Smartphone-Ablage. Insgesamt 3 klassische Steckdosen und 6 USB-Anschlüssen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.06.2025 16:28 Uhr

Anzeige

Für wen lohnt sich die Mehrfachsteckdose mit Smartphone-Ablage bei Amazon?

Familien mit vielen Geräten: Drei Steckdosen und sechs USB-Ports ermöglichen gleichzeitiges Laden mehrerer Geräte

Home-Office-Nutzer: Smartphone-Ablage für Videokonferenzen und platzsparende Wandmontage sind ideal fürs Arbeitszimmer

Minimalisten: Bei nur wenigen Geräten werden die vielen Anschlüsse nicht ausgenutzt, einfachere Lösungen reichen aus

Direkt an der Wand angebracht, nimmt die Mehrfachsteckdose kaum Platz weg und verwandelt eine einzelne Steckdose in ein wahres Kraftpaket: Drei klassische Steckdosen stehen für Elektronikgeräte bereit, während sechs USB-Ports das gleichzeitige Laden von Smartphones und anderen mobilen Geräten ermöglichen. Die Integration moderner Schnellladetechnologien wie Power Delivery (PD 3.0) mit 20 Watt und Quick Charge (QC 3.0) mit 18 Watt sorgt dafür, dass kompatible Geräte in Rekordzeit aufgeladen werden – beispielsweise moderne iPhones oder Galaxy-Geräte.

Besonders praktisch: Der um 45 oder 90 Grad drehbare Stecker ermöglicht die Installation auch an schwer zugänglichen Steckdosen, etwa hinter Möbeln oder in engen Ecken. Die abnehmbare Smartphone-Ablage verwandelt die Steckdose in eine vollwertige Ladestation. Während des Ladevorgangs ruht das Handy sicher auf der Ablage – ideal etwa in der Küche beim Anschauen von Kochvideos oder im Arbeitszimmer für Videokonferenzen.

Anzeige

Amazon-Käufer loben Vielseitigkeit und schnelle Ladung

Unter Amazon-Käufern kommt die Mehrfachsteckdose hervorragend an und erzielt im Schnitt 4,4 von 5 Sternen. Besonders gelobt wird ihre Vielseitigkeit, insbesondere die Integration von unterschiedlichen USB-Anschlüssen. Ebenfalls positiv hervorgehoben wird die schnelle Ladung.

Mehrfachsteckdose Mit integrierter Smartphone-Ablage. Insgesamt 3 klassische Steckdosen und 6 USB-Anschlüssen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.06.2025 16:28 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.