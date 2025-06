„Countdown“: Neue Serie mit Jensen Ackles in Deutschland streamen

Mit „Countdown“ startet schon bald eine vielversprechende neue Thriller-Serie im Streaming. Wir geben euch alle Informationen, wann und wo ihr die Episoden in Deutschland seht.

Wann und wo könnt ihr „Countdown“ streamen?

„Countdown“ wird von Amazon produziert. Somit ist die Serie natürlich über den konzerneigenen Streamingdienst Prime Video zu sehen. Dort startet das Streaming am Mittwoch, 25. Juni 2025, mit den ersten drei Episoden. Danach erscheinen die nächsten Folgen jeweils wöchentlich. Das Finale der 13 Episoden umfassenden Staffel ist dann ab dem 03. September 2025 abrufbar. Für Fans spannender Krimi-Thriller ist die Serie auf jeden Fall einen Blick wert!

Worum geht es in „Countdown“?

Ein hochrangiger Beamter der amerikanischen Homeland Security wird ermordet. Mark Meachum, Ermittler des Los Angeles Police Department, wird auf den Fall angesetzt. Aus der Jagd nach dem Mörder wird aber schon bald ein Wettlauf gegen die Zeit, bei dem nichts Geringeres als das Leben Millionen unschuldiger Menschen auf dem Spiel steht. Dabei stoßen die Ermittler auf eine weltweite Verschwörung. Schaut euch hier den Trailerr an:

Wer steht hinter der Serie?

Vor der Kamera sind einige bekannte Gesichter zu sehen. Die Hauptrolle von Ermittler Meachum wird von Jensen Ackles gespielt. Ackles ist vor allem für die Rolle des Dean Winchester in „Supernatural“ bekannt. Aber auch mit den Amazon Studios hat Ackles bereits Erfahrung gesammelt. In der Erfolgsserie „The Boys“ war er als Soldier Boy zu sehen. An seiner Seite sind Eric Dane („Grey's Anatomy“), Violett Beane („The Flash“) und Jessica Camacho („All Rise“) zu sehen.

Geschrieben wurde die Serie von Derek Haas, der unter anderem die Drehbücher zu „Todeszug nach Yuma“, „Wanted“ und „2 Fast 2 Furious“ schrieb. Als Serienautor war er hauptsächlich für „Chicago Fire“ und „Chicago P.D.“ zuständig.