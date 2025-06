Kindle Bücher übertragen: Schritt für Schritt erklärt

Gekaufte Bücher könnt ihr über verschiedene Wege auf das Kindle-Gerät übertragen. Was erlaubt ist und was nicht? Wir erklären es.

Übertragung von Kindle-Büchern: Nicht alle Wege sind legal

Ihr habt ein neues Kindle-eBook gekauft und fragt euch jetzt: Wie kann ich Bücher auf mein Kindle übertragen? Egal ob alte Büchersammlung oder neues eBook, in wenigen Schritten lassen sich Bücher auf andere Kindle-Geräte transportieren.

Dafür müsst ihr das elektronische Buch zunächst an das Gerät weitergeben. Innerhalb der Kindle-Welt ist das auch kein Problem. Manche Wege sind aber auch nicht legal.



eBook an den neuen Kindle übertragen: So sendet ihr es über Amazon

Sobald ihr ein neues Gerät zur Hand habt, über das ihr ab jetzt eure eBooks lesen wollt, solltet ihr es am besten mit eurem Amazon-Konto verbinden. Das klappt aber natürlich nur, wenn ihr ein neues Kindle nutzt. Dafür müsst ihr zunächst eine WLAN-Verbindung herstellen. Das funktioniert im Menü über „Alle Einstellungen“ und „WLAN & Bluetooth.“

Anschließend registriert ihr euch auf dem neuen Gerät mit eurem Amazon-Konto. Ist der Kindle damit auf der Liste der registrierten Geräte, könnt ihr über Amazon die gekauften eBooks senden.

Geht im Amazon-Konto zu „Inhaltsbibliothek" und „Meine Inhalte und Geräte.“ Dort wählt ihr eure Kindle-Bücher aus und sucht das eBook, das ihr übertragen wollt. Rechts neben dem eBook findet ihr den Button „An Gerät senden oder vom Gerät entfernen.“ Klickt ihr darauf, könnt ihr das gewünschte Gerät auswählen, an den das eBook übertragen werden soll. Ist euer neues Gerät bereits auf Amazon angemeldet, müsstet ihr die gekauften Bücher aber eigentlich auch automatisch auf dem neuen Kindle finden.

Damit die Synchronisation reibungslos verläuft, könnt ihr auf der Startseite eures Kindles von oben nach unten wischen und so in den Schnellaktionen die Option „Synch“ auswählen. Dann müssten alle verbundenen Geräte ihren Inhalt synchronisieren.

eBook per USB-Kabel auf Kindle ziehen

Für PDFs und Kindle-Bücher, die nicht an den Kopierschutz von Amazon gebunden sind, könnt ihr aber auch weiterhin die USB-Kabelübertragung verwenden. Die funktioniert seit Februar 2025 aber nicht mehr für kopiergeschützte eBooks.



Schließt euren alten Kindle mit allen gekauften Büchern per USB-Kabel an euren Computer an. Im besten Fall nutzt ihr das Kabel, das mit dem Reader geliefert wurde.

Im Explorer findet ihr das Kindle-Verzeichnis. Ist das nicht der Fall, startet ihr den Kindle noch einmal neu. Navigiert zum Ordner „documents“ und wählt alle zu sendenden Buchordner aus. Kopiert die Dateien und speichert sie kurzzeitig auf dem Computer, bevor ihr den alten Kindle entfernt.

Schließt den neuen Kindle in der gleichen Schrittfolge an und zieht die auf dem PC gesicherten Buchdateien in den „documents“-Ordner des neuen Kindles. Entfernt den neuen Kindle ordnungsgemäß vom Computer und sucht die übertragenen Bücher in der Kindle-Bibliothek.



Das eBook per E-Mail empfangen

Habt ihr bei Amazon eine spezielle E-Mail-Adresse für Kindle hinterlegt, könnt ihr ein elektronisches Buch auch auf diesem Weg übertragen. Dafür sendet ihr die Datei einfach an die gerätspezifische E-Mail-Adresse.

Geht in eurem Amazon-Account über die „Inhaltsbibliothek“ in die „Einstellungen.“ Scrollt ihr herunter, findet ihr den Punkt „Persönliche Dokumente-Einstellungen.“

Dort sind für jedes eurer registrierten Geräte einzigartige E-Mail-Adressen hinterlegt. Über die angegebene genehmigte E-Mail-Adresse eures Amazon-Accounts könnt ihr per „Send-to-Kindle-E-Mail-Adresse“ das Buch als Anhang dorthin verschicken.



Ein gekauftes Kindle-Buch weitergeben: Geht das?

Grundsätzlich könnt ihr ein Kindle-eBook auch auf eure anderen registrierten Geräte übertragen, dürft die Bücher aber nicht einfach an andere Leute weitergeben. Das regelt die persönliche Nutzungs-Lizenz. Außerdem unterliegen viele elektronische Bücher, die ihr auf Amazon gekauft habt, dem Kopierschutz, als DRM bekannt.

Das bedeutet: Es ist illegal, diese eBooks per Software in das passende epub-Format zu bringen, um es dann auch auf andere E-Reader wie dem Tolino zu übertragen. Eine Möglichkeit: Läuft auf eurem E-Reader Android, könnt ihr die Kindle-Android-App installieren und somit per Amazon-Konto auf die Kindle-Bücher zugreifen.

Wer Kindle-Bücher mit anderen nutzen will, kann das über die sogenannte Familienbibliothek tun. Darin ist es erlaubt, bis zu vier Kinder oder einen anderen Erwachsenen als Nutzer hinzuzufügen.



