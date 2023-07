Auf einem Kindle könnt ihr eure digitalen Bücher sammeln. Wie kann man die E-Books mit anderen Nutzern teilen, damit Freunde und Familienmitglieder ebenfalls etwas zum Lesen haben?

Amazon Facts

Das Teilen von Büchern mit dem Kindle ist nur eingeschränkt möglich. Man kann die gekauften und geliehenen E-Books nicht einfach so an andere Nutzer weitergeben. Das geht nur, wenn man eine Familienbibliothek in seinem Amazon-Konto einrichtet. Eine gemeinsame Nutzung von E-Books ohne Familienfreigabe ist nicht vorgesehen. Man kann auch nicht durchgelesene Bücher von seinem Konto trennen und an andere weitergeben.

Kindle: Familienbibliothek einrichten und Bücher teilen

In der Familienbibliothek können laut Amazon „Familienmitglieder in deinem Amazon-Haushalt“ aufgenommen werden. An Freunde und Kollegen könnt ihr die E-Books aus dem Amazon-Konto also nicht einfach so weitergeben. So teilt ihr die digitalen Inhalte aus dem Amazon-Account:

Steuert bei Amazon die Übersicht „Mein Konto“ an. Wählt „Meine Inhalte und Geräte“. Tippt oben auf „Einstellungen“. Im neuen Menü wählt ihr „Haushalte und Familienbibliothek“. Jetzt könnt ihr einen Erwachsenen einladen oder bis zu 4 Kinderprofile anlegen. Gebt die E-Mail-Adresse des Amazon-Kontos ein, mit dem ihr die Kindle-Bücher teilen wollt. Der neue Nutzer muss sich jetzt anmelden. Folgt den Anweisungen auf dem Bildschirm und stimmt den Bedingungen zu. Beachtet, dass bei der Verknüpfung die Zahlungsmethoden von Amazon geteilt werden. Der eingeladene Nutzer kann also eure bei Amazon hinterlegten Zahlungsmittel für Einkäufe beim Online-Händler nutzen. Ihr solltet die Familienbibliothek also nur für Leute einrichten, denen ihr auch vertraut. Gebt anschließend für beide Amazon-Konten an, welche Inhalte geteilt werden sollen. Für E-Books setzt ihr den Haken bei „Bücher“. Daneben können auch Apps freigegeben werden. Anschließend könnt ihr auf die freigegebenen Inhalte zugreifen und die E-Books des anderen herunterladen und lesen. Dafür müsst ihr unter „Meine Inhalte und Geräte“ die Bücher aus eurer Bibliothek zur Familienbibliothek hinzufügen.

Die geteilten Bücher können über alle Kindle-Dienste genutzt werden. Man kann damit also mit einem Amazon-Kindle-Reader und -Fire-Tablet darauf zugreifen sowie mit den Kindle-Apps auf dem Smartphone und dem Kindle-Programm auf dem PC. Im Bereich „Meine Inhalte und Geräte“ kann der hinzugefügte Nutzer auch wieder entfernt werden, wenn ihr die Bücher nicht mehr miteinander teilen wollt.

Amazon Familienbibliothek: Kindle-Bücher teilen und gemeinsam lesen

Die Familienfreigabe kann auch direkt am Kindle-Gerät eingerichtet werden. Dafür muss der Reader mit dem Internet verbunden sein. Geht dann wie folgt vor:

Tippt oben rechts auf den Bildschirm, um das Menü zu öffnen. Ruft die Einstellungen auf. Dort wählt ihr die Option „Haushalt und Familienbibliothek“. Tippt unten auf „Neue Person hinzufügen“. Hier könnt ihr einen Erwachsenen oder ein Kind hinzufügen. Gebt die Login-Daten des anderen Amazon-Nutzers ein, um die Konten zu verknüpfen. Jetzt können beide Nutzer auf ihre digitalen, bei Amazon gekauften Bücher zugreifen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.