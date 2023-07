Streaming kostet immer jede Menge Geld, doch so ganz stimmt dies nicht immer. Amazon betreibt nämlich nicht nur den kostenpflichtigen Prime-Video-Dienst, sondern hat mit Freevee auch ein kostenloses Streaming-Angebot. Dort neu zu sehen, alle 6 Staffeln einer ausgezeichneten Comedyserie.

Amazon Facts

Netflix erhöht die Preise, bei Disney+ müsst ihr mehr bezahlen und auch Amazon verlangte im letzten Jahr höhere Preise fürs Prime-Abo. Alles wird teurer, schön, wenn es etwas auch mal gratis gibt. Derartige „Streaming-Geschenke“ finden sich bei Amazon Freevee.

Der kostenfreie Streaming-Dienst von Amazon hat immer wieder echte Perlen im Angebot, die ihr ohne einen Cent zahlen zu müssen, direkt sehen könnt. Kleiner Wermutstropfen: Ab und zu müsst ihr mit Werbeunterbrechungen rechnen. Die fallen aber meist sehr verhalten und kurz aus, kein Vergleich zum werbeverpesteten Privatfernsehen.

Amazon spendabel: Alle 6 Staffeln von „Mike & Molly“ jetzt gratis bei Freevee

Bei Amazon Freevee könnt ihr nun auch ab dem 16. Juli eine preisgekrönte Comedyserie sehen. „Mike & Molly“ lief ursprünglich zwischen 2010 und 2016 auf den US-Sender CBS. Hierzulande feierte die Sitcom ihre Premiere im Jahr 2012 bei Sat.1.

Amazon Freevee stellt alle 6 Staffeln kostenfrei zur Verfügung. Dies sind am Ende 127 Episoden voller Spaß mit einer Länge von jeweils 22 Minuten. Da sollte keine Langeweile aufkommen, wenngleich die Serie mit Billy Gardell und Melissa McCarthy in den Hauptrollen das Fernsehen sicherlich nicht neu erfunden hat (ab dem 16. Juli bei Amazon Freevee sehen).

Der Trailer für eine kurze Einstimmung:

Mike & Molly – Trailer

Bei der IMDb gibt es hierfür eine solide 6,5. Ähnlich gut das Meinungsbild bei Rotten Tomatoes mit 62 Prozent beim Zuschauervoting. Im Jahr 2011 gab es übrigens für Melissa McCarthy den Emmy für die beste Hauptdarstellerin in einer Comedyserie. Es folgten in den Jahren danach noch weitere Nominierungen.

Vom Produzenten von „The Big Bang Theory“

Und worum geht es eigentlich? Kurz umschrieben und wortwörtlich um schwergewichtige Pärchen-Comedy, denn Gardell und McCarthy spielen ein solches aus Chicago, welches mit dem offensichtlichen Übergewicht der beiden Charaktere strauchelt.

Gut zu wissen: Hinter „Mike & Molly“ stand mit Chuck Lorre als Produzent ein Großmeister des US-amerikanischen Humors. Der produzierte nämlich unter anderem auch solche Klassiker wie „Two and a Half Men“ und „The Big Bang Theory“. Ganz so erfolgreich war „Mike & Molly“ am Ende nicht, dennoch aber sehenswert.