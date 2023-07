„Snake“ gehört zu den legendärsten Handy-Spielen überhaupt. In Zeiten des Smartphones ist das Geschicklichkeitsspiel etwas in Vergessenheit geraten. Dem will Spotify entgegenwirken. Ihr könnt ab sofort Snake in der Spotify-App spielen.

Spotify Facts

Das Snake-Spiel in Spotify ist ein kleines „Easter Egg“ zum Zeitvertreib. Noch ist die Option nicht bei allen Nutzern des Musik-Streaming-Dienstes verfügbar. Ihr könnt schnell nachschauen, ob das Minigame bei euch schon freigeschaltet wurde. Falls ja, legt ihr mit der folgenden Anleitung dem Spielen direkt los.

Spotify: So findet man das Snake-Spiel

So findet ihr das Snake-Spiel in Spotify:

Startet die Spotify-App. Ruft eure Mediathek auf oder steuert über die Startseite eine beliebige Wiedergabeliste an. Lasst euch eure Playlists anzeigen. Sucht eine beliebige Wiedergabeliste mit mindestens 20 Liedern aus. Ihr könnt auch eine Playlist öffnen, der ihr noch nicht folgt und die ihr noch nie angehört habt. Tippt auf die drei Punkte neben den „Herz“- und „Download“-Buttons. Im neuen Menü scrollt ihr ganz nach unten. Hier findet ihr die Option „Eat this playlist“. Einmal ausgewählt, kann es losgehen.

Wer die Option noch nicht findet, muss sich etwas gedulden. Das Spiel ist noch nicht bei allen Nutzern des Musik-Streaming-Dienstes gelandet. Falls ihr noch nicht spielen könnt, zeigen euch die Videos, wie Snake in Spotify aussieht:

Snake: Kultspiel in Spotify-Wiedergabelisten

Wurde Snake einmal gestartet, wird ein Song aus der ausgewählten Wiedergabeliste gestartet. Zudem sieht man die Cover der Lieder aus der Wiedergabeliste. Diese Cover stellen zum einen den Körper der virtuellen Schlange dar und sind zum anderen das Futter. Sobald ihr ein freistehendes Symbol mit der Spielfigur erreicht habt, wird es „gegessen“ und als weitere Körperteil zur Spotify-Schlange hinzugefügt. Dadurch die Figur immer länger und somit immer schwerer, sich nicht selbst zu fressen. Wie auch beim Original gilt es hier, zu verhindern, dass man mit dem Kopf einen Teil seines Körpers erreicht.

Mit dem Feature könnt ihr euch einerseits die Zeit vertreiben und andererseits neue Lieder aus den Wiedergabelisten kennenlernen. Mit dem „+“-Symbol könnt ihr Tracks direkt zu eurer Sammlung der Lieblings-Songs hinzufügen und für später speichern.

