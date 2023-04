Noch immer läuft gefühlt in Endlosschleife „The Big Bang Theory“ bei ProSieben, dabei flimmerte die letzte Folge bereits vor fast vier Jahren über die Mattscheibe. Jetzt soll es doch weitergehen, denn ein neuer Serienableger ist bereits beschlossene Sache.

„The Big Bang Theory“ prägte eine ganze Generation und läuft auch jetzt noch immer in zig Wiederholungen bei ProSieben. Ganze 12 Staffeln und 279 Episoden gibt es. Hinzu kommt seit 2017 die Prequel-Serie „Young Sheldon“, die die Kindheit und Jugend des titelgebenden „Master-Nerds“ zum Inhalt hat.

The Big Bang Theory: Neue Serie kommt

Doch die Geschichten der eigentlichen Hauptfiguren sind auserzählt. Oder etwa nicht? Fans können sich jetzt wieder Hoffnung machen, denn eine neue Serie im Serien-Universum von „The Big Bang Theory“ wurde tatsächlich bestätigt (Quelle: The Hollywood Reporter).

Einen Namen hat die noch nicht, doch der ursprüngliche Serienschöpfer Chuck Lorre ist wieder mit an Bord und das Geld kommt erneut von Warner Bros. Television.

Zum Inhalt gibt es bisher sehr wenig. Plot oder Figuren sind noch nicht bekannt, allerdings soll die neue Serie in der Gegenwart angesiedelt sein. Zumindest Gastauftritte der bekannten Serien-Charaktere sind also möglich. Leonard, Sheldon, Penny und Co. könnten also mal vorbeischauen.

Die einzelnen Folgen sollen zudem nicht nur 20 Minuten in Anspruch nehmen, sondern eine ganze Stunde Laufzeit haben (Quelle: Variety). Für uns ein eindeutiges Indiz, dass die neue Serie keine klassische Sitcom mehr sein wird. Schon „Young Sheldon“ wich davon deutlich ab. Eine Aufzeichnung vor Live-Publikum ist damit dann eher ausgeschlossen.

Auch beim Vertrieb geht man neue Wege. Die neue Serie wird nämlich exklusiv in den USA bei „Max“ laufen, dem Streaming-Dienst von „Warner Bros. Discovery“, der zuvor unter „HBO Max“ firmierte. CBS scheint damit aus dem Rennen, die sendeten bisher „The Big Bang Theory“ und auch „Young Sheldon“.

Geht ProSieben leer aus?

Was dies hierzulande bedeutet ist noch nicht ganz absehbar. In Deutschland laufen die Serien bisher im Free-TV bei ProSieben. HBO-Inhalte wiederum sind hier meist bei Sky zu sehen, wenn auch nicht ausschließlich. Sollte sich ProSieben keine Sonderrechte gesichert haben, wäre zunächst eine Premiere beim Pay-TV-Sender Sky und dessen Streaming-Diensten möglich. Ins Werbefernsehen käme die neue Serie dann erst viel später. Gegenwärtig ist dies aber noch alles Spekulation.

