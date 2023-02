Wer durch das Angebot von RTL+ stöbert, der findet darin eine ganz besondere Serie, die nicht so recht zum übrigen Programm passen mag. Vielleicht auch deshalb ist „Peacemaker“ die unserer meiner Meinung nach beste Serie bei RTL+. Die könnt ihr unter bestimmten Umständen sogar kostenlos sehen.

Geheimtipp: Peacemaker auf RTL+

James Gunn steckt nicht nur hinter den „Guardians of the Galaxy“ im Marvel Cinematic Universe, sondern er inszenierte bei der Konkurrenz von DC auch „The Suicide Squad“ – die mehr als gelungene Neuauflage aus dem Jahr 2021 des eher nicht so überwältigenden Vorgängers von 2016.

Ein der skurrilen Figuren aus „The Suicide Squad“ erhielt mit der gleichnamigen Serie „Peacemaker“ 2022 dann auch noch eine Fortsetzung im TV. In der Hauptrolle ist John Cena als abgehalfterter Antiheld Peacemaker zu sehen. Der wird erneut von der Regierung verpflichtet und darf sich mehr oder weniger als Teamplayer beweisen. Auch bei „Peacemaker“ zeichnet James Gunn verantwortlich, und das sieht man – die Serie ist bizarr, brutal und aberwitzig.

Eigentlich wäre Peacemaker fürs typische RTL-Publikum viel zu krass und doch landete die Serie nach Monaten des Wartens beim neuen Streaming-Angebot des Privatsenders. Der darf nämlich künftig ausgesuchte Inhalte von HBO Max bei uns anbieten, aufgrund eines entsprechenden Deals mit Warner.

Kleiner Vorgeschmack im Trailer:

Peacemaker – Trailer

Peacemaker kostenlos ansehen: So klappt es

Wer „Peacemaker“ also sehen will, der benötigt einen Premium- oder Max-Zugang für RTL+ – der kostet mindestens 4,99 Euro im Monat. Doch es gibt auch eine kostenlose Möglichkeit. RTL+ kann nämlich 30 Tage gratis getestet werden. Einfach ein Test-Abo abschließen und dann auf alle Inhalte ohne einen Cent für die nächsten 30 Tage zugreifen (bei RTL+ ansehen – einfach „Jetzt testen“ wählen). Doch aufgepasst: Wer vergisst zu kündigen, der zahlt automatisch nach Ablauf der Testphase den monatlichen Betrag für den Premium- beziehungsweise Max-Zugang. Die gute Nachricht: Wer gleich kündigt, gerät nicht in die Kostenfalle und kann dennoch die ganzen 30 Tage schauen.

Test-Abo abschließen und Peacemaker kostenlos sehen (Bildquelle: GIGA, Screenshot von RTL+)

Wichtig zu wissen: Das Angebot gilt nur für Neukunden, man darf also RTL+ nicht schon mal abonniert haben.

Lohnen tut sich das Probeabo für „Peacemaker“ allemal und alle 8 Folgen lassen sich natürlich problemlos innerhalb der 30 Tage ansehen. Nicht nur für uns ist die Serie ein Glanzstück. Bei der IMDb gibt es herausragende 8,3 von 10 Punkte und auch bei Rotten Tomatoes sind Kritiker und Zuschauer überzeugt – 94 respektive 89 Prozent Zustimmung. Gut zu wissen: Eine 2. Staffel ist schon beschlossene Sache, wir dürfen uns also auf eine Fortsetzung freuen.

