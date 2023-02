Für Djamila Rowe war die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ ein Siegeszug – sie ist die neue Dschungelkönigin und siegte gegen harte Konkurrenz. Bei RTL hingegen dürfte der Jubel eher verhalten sein. Denn ein Blick auf die Quoten der Kult-Show zeigt eindeutig, dass die Glanzzeiten vorbei sind.

Vor kurzem ging die 16. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ (IBES) zu Ende. Die Dschungel-Krone schnappte sich Djamila Rowe und stach damit harte Konkurrenten wie Gigi Birofio und Sänger Lucas Cordalis aus. Das zweiwöchige TV-Spektakel mit Dschungelprüfungen und Ekel-Essen wollten sich im Schnitt 3,8 Millionen Zuschauer ansehen – kein schlechter Wert, aber weit entfernt von einstigen Hochzeiten.

Dschungelcamp mit schlechtester Quote aller Zeiten

In den vergangenen Jahren hat IBES stetig an Zuschauern verloren (siehe Bild unten). Seit dem Zuschauerhoch 2014 kennen die Einschaltquoten im Grunde nur eine Richtung: nach unten. Dschungelcamp-Zuschauern dürfte die legendäre 8. Staffel der Reality-Show noch gut in Erinnerung sein, als es unter anderem zwischen Schauspieler Winfried Glatzeder und Model Larissa Marolt im Camp hoch herging.

Immer weniger Menschen schauen sich bei RTL das Dschungelcamp an. (Bildquelle: Statista

Von diesen IBES-Erfolgen kann RTL heute nur noch träumen. Im Vergleich zu 2014 hat das Dschungelcamp rund die Hälfte seiner Zuschauer verloren und auch abseits des Fernsehers sorgt „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ schon lange nicht mehr für den Gesprächsstoff früherer Tage.

