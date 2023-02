Die fünfte Episode von The Last of Us erscheint diese Woche sehr viel früher. Dementsprechend erscheinen diese Woche also zwei Folgen anstatt nur einer.

The Last of Us Facts

The Last of Us: Zwei Episoden erscheinen diese Woche

Fans der beliebten Zombie-Drama-Serie The Last of Us können sich diese Woche ganz besonders freuen. Der Grund: Wegen des Super Bowls wird der Release der nächsten Episode vorgeschoben.

Eigentlich erscheinen die Folgen von The Last of Us jeden Montag. Heute, am 6. Februar 2023, ist also Episode 4 erschienen. Episode 5 sollte eigentlich am kommenden Montag in Deutschland online gehen. Da an diesem Tag jedoch in den USA der Super Bowl stattfindet, dürft ihr bereits am Samstag die neue Folge sehen – also ganze zwei Tage vor dem eigentlichen Release. Wie gewohnt wird die Episode in der Nacht vom Freitag auf den Samstag erscheinen.

In The Last of Us folgt ihr Joel und Ellie durch die mit Zombies überwucherte Postapokalypse. Allerdings unterscheidet sich die Serie von bekannten Zombie-Darstellungen und konzentriert sich insbesondere auf die familiäre Beziehung zwischen den beiden Hauptfiguren. Die Verfilmung basiert auf der hochgelobten Videospielreihe, welche hauptsächlich vom Bestseller-Buch The Road inspiriert ist. The Road gewann 2007 den Pulitzer-Preis in Belletristik. Ob Spiel, Buch oder Serie – empfehlenswert sind bis jetzt alle drei.

Noch nicht reingeschaut? Hier ist der Trailer zu The Last of Us:

The Last of Us: Offizieller Trailer

Streamen könnt ihr The Last of Us nur beim Anbieter WOW. Der Service ist ein Teil von Sky, mit dem ihr alle Serien oder alle Serien und Filme von Sky abonniert. Unter anderem könnt ihr auf WOW auch House of the Dragon, Euphoria und einige recht neue Kino-Releases sehen (schaut bei WOW vorbei).

Einen Nachteil hat das Ganze allerdings: Nachdem ihr die fünfte Episode am 11. Februar gesehen habt, müsst ihr länger als eine Woche warten. Denn natürlich erscheint die sechste Episode erst am übernächsten Montag danach.