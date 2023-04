Twitch-Sternchen Amouranth ist zwar in der medialen Berichterstattung allgegenwärtig, aber eine andere Streamerin ist noch wesentlich beliebter bei den Zuschauern. Die Rede ist von Pekora Usada. Die VTuberin mit den Hasenohren ist aktuell die Nummer 1 der Streaming-Welt.

Amouranth schafft es nur auf Platz 4

Das Streaming-Business ist ein hart umkämpftes Pflaster und jeder Content Creator buhlt um die Aufmerksamkeit der Zuschauer. Ganz vorne mit dabei ist die Streamerin Amouranth, die vor allem mit ihren freizügigen Hot-Tub-Streams und dem einen oder anderen Skandal regelmäßig für Schlagzeilen sorgt.

Erstaunlicherweise hat das Interesse der Zuschauer an der jungen Texanerin allerdings in diesem Jahr nachgelassen. So schafft es Amouranth derzeit nur auf den vierten Platz der beliebtesten Streamerinnen. Ihre Livestreams wurden im ersten Quartal 2023 mehr als 4,18 Millionen Stunden verfolgt. Wesentlich beliebter war in diesem Zeitraum Pekora Usada, eine VTuberin mit Hasenohren.

Die Streams von Pekora bringen es auf eine unglaubliche Watchtime von 6,48 Millionen Stunden. Damit ist sie die unangefochtene Nummer 1 auf Youtube. Und auch auf Twitch gibt es keine Streamerin, die es mit den Zahlen von Pekora aufnehmen kann.

Wer ist Pekora Usada?

Die Streamerin gehört zum Hololive-Kollektiv und tritt als VTuber nur mit ihrem Avatar in Erscheinung – einem blauhaarigen Anime-Bunnygirl. Die extreme Popularität von Pekora zeigt sich unter anderem auch in zahlreichen Fanarts und Cosplays auf Twitter und Reddit, wo die Hasendame Kultstatus genießt.

Das geht sogar so weit, dass es von Pekora eigene Figuren gibt, sogenannte Nendoroids. Noch verrückter ist aber die Anspielung auf Pekora in dem beliebten Anime How Not to Summon a Demon Lord, wo eine Figur nach dem Modell der Vtuberin designt wurde. (Quelle: AnimeNewsNetwork)

Auf Twitter wird die Dominanz der Hasendame jedenfalls ausgiebig von ihren Fans gefeiert, die sich parallel auch köstlich darüber amüsieren, dass Streamerinnen wie Amouranth trotz Sex-Sells-Strategie den Kürzeren gegen Pekora ziehen.