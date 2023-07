Apples CarPlay wird es zwar weiter nicht geben, doch immerhin AirPlay ist jetzt in Sicht für Tesla-Fahrer. In der iPhone-App von Tesla sind erste Hinweise zur drahtlosen Streaming-Technologie von Apple aufgetaucht. Zuvor hatte Elon Musk bereits seine Unterstützung signalisiert.

Tesla Facts

Apple AirPlay für Teslas in Sicht

Tesla setzt bei der Software seiner E-Autos vorwiegend auf eigenen Lösungen, weshalb Apples CarPlay oder Googles Android Auto weiter unwahrscheinlich bleiben. Anders sieht es aber bei AirPlay aus, Apples Technologie für drahtlose Audio- und Video-Übertragung vom iPhone. In der App von Tesla ist dazu gerade ein erster Hinweis entdeckt worden. Um eine fertige Funktion handelt es sich aber noch nicht.

In der Tesla-App der neuesten Version ist der Eintrag „allowsAirPlayForMediaPlayback“ entdeckt worden (Quelle: Tesla App Updates bei Twitter). Dieser lässt stark darauf schließen, dass die Entwickler zumindest daran arbeiten, AirPlay in Tesla-Fahrzeugen anbieten zu wollen. In der App-Oberfläche lässt sich AirPlay bislang nicht finden. Wann genau eine AirPlay-Funktion für Teslas freigeschaltet wird, steht noch nicht fest. Tesla selbst hat eine offizielle Unterstützung für AirPlay noch nicht bekannt gegeben.

Vor rund einem Jahr hatte der Tesla-Chef Elon Musk bestätigt, dass man sich eine Unterstützung von AirPlay zumindest vorstellen könnte. Tesla wolle Möglichkeiten dazu prüfen. Seitdem ist nicht viel passiert – von dem neuen Eintrag in der iPhone-App mal abgesehen.

Tesla stellt nicht nur E-Autos her, wie unser Video zeigt:

Dächer, Hunde und Auto im Weltall: 7 Tesla Fun-Facts Abonniere uns

Apple AirPlay: Audio und Video im Tesla

Wenn AirPlay bei Tesla flächendeckend zur Verfügung stehen sollte, können sich iPhone-Besitzer auf mehr Möglichkeiten freuen. Über AirPlay ist es möglich, Audio- und Video-Inhalte zu einem kompatiblen Empfangsgerät zu streamen. Die Übertragung erfolgt über das WLAN.

