E-Autos sind die Zukunft. Politik, Hersteller und nicht wenige Kunden haben sich darauf eigentlich längst geeinigt. Doch ausgerechnet Deutschlands größter Autobauer hat zu kämpfen, die Elektroautos von VW finden zu wenige Käufer. Für Volkswagen ist das ein leuchtendes Warnzeichen.

E-Autos von VW: ID-Reihe steht vor großen Problemen

Die Modelle aus VWs ID-Reihe stoßen bei deutschen Kunden auf viel zu wenig Interesse. Vor allem Privatkäufer bleiben bei den Wolfsburgern immer mehr aus. Die ursprünglich gesteckten Absatzziele rücken in weite Ferne, wie ein Insider aus VW-Händlerkreisen berichtet (Quelle: Handelsblatt).

Die Absatzsorgen bei VW erstrecken sich dabei über das gesamte Elektro-Segment: ID.3, ID.4, ID.5 und ID.Buzz bleiben hinter den Erwartungen für 2023 zurück. Bitter ist das vor allem auch weil, VW nach den Einschränkungen in Folge der Pandemie eigentlich wieder im großen Stil produzieren kann.

Den Marktbeobachtern von Marklines zufolge wurden allein von den Elektroautos der VW-Kernmarke von Januar bis Mai 2023 insgesamt 97.000 Stück in Europa gebaut. VW habe allerdings nur 73.000 Elektrofahrzeuge verkauft. Allein beim ID.3 stehen rund 28.000 Neuzulassungen 36.500 gebauten Stromern gegenüber. Dem Handelsblatt bestätigte VW, dass man „ebenso wie andere Automobilhersteller eine allgemeine Kaufzurückhaltung bei Elektroautos“ beobachte.

Nicht genannten VW-Händlern zufolge liege das nicht zuletzt am Minus, das der Umweltbonus seit Jahresbeginn verzeichnet. Während für Plug-In-Hybride seitdem überhaupt keine Förderung mehr möglich ist, kriegen auch BEV-Käufer weniger Geld vom Fiskus zurück. Dazu kommen ihnen zufolge die hohe Inflation und vergleichsweise teure Preise bei VW.

Die Verkaufszahlen, die Volkswagen derzeit vorweisen kann, speisen sich in erster Linie aus den aufgelaufenen Bestellungen der letzen Jahre. 650.000 E-Autos sollen zu Beginn des Jahres in den Auftragsbüchern gestanden haben. Aus Sicht der Händler sei die Nachfrage bei manchen Modellen aber „auf null“ gefallen – und so könnte der Bestand viel schneller abgebaut sein als gedacht. VW fährt bereits an einigen Standorten die Produktion runter.

Diese Modelle sollen für Volkswagen das Ruder rumreißen

Um die Lage zu verbessern, setzt VW auf zwei neue Impulse später im Jahr: Mit dem ID.7 startet ab Herbst das neue Elektro-Flaggschiff. In großer Stückzahl wird sich die Elektro-Limousine aber nicht bemerkbar machen.

Das könnte schon eher dem ID.3 gelingen. Als erstes Modell der ID-Reihe kriegt der ID.3 ein Facelift spendiert. Mit einem frischen Äußeren könnte der kompakte Stromer noch einmal ein neues Momentum für VW mitbringen.