VW hat mit dem ID.Buzz eine Ikone ins elektrische Zeitalter überführt. Schon jetzt hat der Elektro-Bulli ähnlichen Kultstatus wie seine Vorgänger. Dabei kennen wir die wahren Ausmaße des Hippie-Stromers noch gar nicht. Denn VW legt jetzt bei der Länge noch einen drauf.

Mehr Freiheit fürs E-Auto: VW stellt größeren ID.Buzz vor

VW hat mit dem ID.Buzz genannten Elektro-Bulli einen ziemlichen Volltreffer gelandet. Schon vor dem Start wurde der ID.Buzz den Wolfsburgern praktisch aus den Händen gerissen. Seitdem dürften noch einige Tausend Bestellungen dazu gekommen sein. Darauf will man sich offenbar aber nicht ausruhen, sondern schickt jetzt eine neue Version auf den Weg.

Der ID.Buzz kommt in einer längeren Version zum Ende des Jahres auf den Markt. Erste Auslieferungen will VW Anfang 2024 in den USA starten. Der ID.Buzz XL wird außerdem in Kanada und Europa angeboten. Die Versionen für die beiden Kontinente unterscheiden sich dabei etwas.

Das ist neu beim ID.Buzz mit langem Radstand:

Gesamtlänge des ID.Buzz wächst von 4,71 m auf 4,96 m

Radstand bekommt ein sattes Plus von 25 cm

größere Batterie mit 85 kWh statt 77 kWh Kapazität

neue Motorisierung mit bis zu 210 kW (150 kW in Europa)

Höchstgeschwindigkeit: 160 km/h (145 km/h in Europa)

Head-up-Display

„Hightech-Panoramadach“

Wärmepumpe

Mit dem deutlich gewachsenen Radstand macht VW eine Menge mehr Platz im ID.Buzz verfügbar. Das zeigt sich einerseits in der stärkeren Batterie. Andererseits wächst das Innere damit soweit, dass die Wolfsburger eine dritte Sitzreihe unterbringen. Damit wird der ID.Buzz zum Siebensitzer. Die sind gerade bei E‑Autos derzeit der letzte Schrei in der Branche – wenn auch bei vielen anderen Herstellern in SUV-Form.

VW: Preis von ID.Buzz bleibt große Unbekannte

Auch der Stauraum wächst auf bis zu 2.469 Liter Fassungsvermögen an. Ob der ID.Buzz mit größerer Batterie, aber gleichzeitig stärkerem Motor eine neue Reichweite erhält, lässt VW noch offen – ebenso wie den Preis für die längere Version (Quelle: VW).

Im neuen ID.Buzz ist jede Menge Platz. (Bildquelle: Volkswagen AG)

Dafür wird auch technisch etwas aufgerüstet: Für eine bessere Effizienz wird eine Wärmepumpe verbaut. Außerdem erhält der ID.Buzz ein überarbeitetes Infotainment-System sowie erstmals ein Head-up-Display. Das 1,5 qm große Panoramadach ist laut VW das größte, das der Hersteller je verbaut hat. Elektromagnetisch lässt es sich abdunkeln, leicht oder komplett durchsichtig einstellen. Zum späteren Marktstart 2024 kündigt VW außerdem eine GTX-Version mit Allradantrieb an. Die soll noch einen Performance-Boost erhalten und so etwa in 6,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h sprinten.