Für Plug-in-Hybride ist der Umweltbonus Geschichte. Reine E-Autos hingegen profitieren weiterhin vom Kaufanreiz. Doch die Prämien sinken – und das schneller als wohl so manchem Kunden lieb ist. Volkswagen gibt E-Auto-Käufern daher jetzt ein Versprechen, das sich buchstäblich bezahlt macht.

Volkswagen Facts

Originalartikel:

E-Autos schnell verfügbar: Große Ankündigung von VW

Für VW-Kunden sollen jetzt in der Regel nur noch maximal drei Monate vergehen, bis das neue E-Auto bereit ist. Das hat die für den Vertrieb zuständige Vorständin Imelda Labbé angekündigt. Wer sich ab jetzt für eines der Modelle aus der ID-Reihe von Volkswagen entscheidet, kann sich also darauf freuen, dass der Stromer schon bald vor der Tür steht oder abgeholt werden kann.

„Bei den vollelektrischen Modellen unserer ID-Familie liegt die Lieferzeit aktuell bei zwei bis drei Monaten“, so Labbé im Wortlaut. Damit kann es also je nach Wahl auch schneller so weit sein. Besonders, wenn Kunden sich für eine vorkonfigurierte Ausstattungsvariante entscheiden. In diesen Fällen könnte es noch einmal schneller gehen (Quelle: Wolfsburger Allgemeine Zeitung via RND).

Grund für die schnellere Bereitstellung der Elektrofahrzeuge ist die bessere Liefersituation. Der Mangel an Chips und anderen Vorprodukten sowie Probleme in den Lieferketten hatten bei vielen Autobauern seit mehreren Jahren für steigende Wartezeiten bei Neuwagen gesorgt. Jetzt hat sich der Knoten weitgehend gelöst.

VW habe zudem Fortschritte dabei gemacht, den hohen Auftragsbestand abzuarbeiten. 660.000 Fahrzeuge hatten wegen Teilemangel nicht fertiggestellt werden können, heißt es im Bericht. Inzwischen habe Volkswagen die Produktion wieder deutlich hochgefahren. So werden etwa im Stammwerk in Wolfsburg aktuell Sonderschichten gefahren. Die VW-Werke seien „deutlich besser ausgelastet als im vergangenen Jahr“.

Der jüngste im Bunde und das Flaggschiff der ID-Reihe von VW ist der ID.7:

VW zeigt den ID.7 in Fahrt

VW auf gutem Weg: Engpässe sind so gut wie überstanden

Eine Garantie für die Zukunft will Labbé damit zwar nicht geben. Aber: „Wir sehen klare Anzeichen, dass wir uns erholen.“ Damit solche Probleme möglichst nicht mehr vorkommen, habe VW außerdem die Produktion flexibler aufgebaut. In Wolfsburg würden der ID.3 und der Verbrenner Tiguan parallel gefertigt. Je nachdem, welches Modell gefragter ist, könne VW die Produktion mehr auf eines der beiden ausrichten.

Wer sich für ein E-Auto von Volkswagen interessiert, hat demnach den richtigen Moment jetzt abgepasst. Beim oft als bestes E-Auto aus dem VW-Konzern gehandelten Skoda Enyaq Coupé hingegen hat sich die Wartezeit zwar verbessert, aber noch nicht normalisiert.