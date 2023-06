Die Auswahl an Elektroautos wächst und wächst. Zwischen Tesla und VW, Polestar oder Nio fällt die Wahl nicht immer leicht. Experten geben jetzt in klares Statement ab: Welche Marke führt die Mobilitätswende zum E-Auto an?

E-Auto-Vergleich: Tesla gibt den Ton an, China-Hersteller folgt

Tesla gibt beim Wechsel auf Elektroautos weltweit den Ton an. So lautet das Ergebnis des ersten weltweiten Autohersteller-Rankings des International Council on Clean Transportation (ICCT) für das Jahr 2022. Mit 83 aus 100 Punkten in der Gesamtwertung steht Tesla klar und mit einigem Abstand an der Spitze der E-Auto-Industrie.

Auf Platz 2 international folgt mit BYD die chinesische Nummer 1. Der Konzern kommt insgesamt auf 73 Zähler. Die beiden sind damit die einzigen Autohersteller, denen vom ICCT eine Führungsrolle in der Industrie zugesprochen wird.

Auf Platz 3 landet mit BMW der erste deutsche Hersteller. Die Bayern kommen auf 56 Punkte vor VW mit 53 und Stellantis mit 50 Punkten. Aus Deutschland ist noch Mercedes-Benz auf Platz 8 mit 45 Punkten vertreten. Dem ICCT zufolge landen die Hersteller allesamt in der Kategorie „im Wandel“.

Für den Vergleich hat der ICCT eigenen Angaben zufolge die 20 größten Autohersteller gegenübergestellt. Die gesamte Platzverteilung (Quelle: ICCT):

Tesla BYD BMW VW Stellantis Geely Renault Mercedes-Benz GM SAIC Great Wall Ford Hyundai-Kia Chang'an Toyota Honda Nissan Tata Mazda Suzuki

Die letzten Plätze werden fast durchgehend von japanischen Autokonzernen belegt. Teslas Sieg muss aber in einem besonderen Licht gesehen werden: Als einziger Hersteller in der Liste ist das Unternehmen von Elon Musk ausschließlich mit Elektroautos am Markt vertreten – und von Beginn an gewesen. Den Autobauer aus den USA halten keine Altlasten aus Verbrenner-Zeiten zurück.

Auch das Ranking des ICCT zeigt erneut, dass viele gute E-Auto-Hersteller aus China von sich reden machen:

Tesla klar im Vorteil: E-Auto-Pionier führt in fast allen Bereichen

Dazu sind die Kategorien, anhand derer der ICCT die Hersteller bewertet, zu einem großen Anteil Tesla-freundlich. So spielt etwa insgesamt die Qualität der E-Autos in der Bewertung keine erkennbare Rolle. Gerade hier haben andere Hersteller oft dem E-Auto-Pionier gegenüber aber die Nase vorn.

Für die Bewertung geht der ICCT in verschiedenen Unterkategorien auf die Marktstellung der Hersteller sowie ihre Strategie im Bezug auf Autos mit emissionsfreien Antrieben ein. Außerdem spielt der technologische Stand im Vergleich zu den Konkurrenten eine wichtige Rolle. Auch hier entscheidet Tesla fast alle Vergleich klar für sich.