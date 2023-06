Tesla steht seit Jahren für E-Autos wie kein anderer Autobauer. Zwar haben die Elektrofahrzeuge hier und da ihre Schwachstellen, die immer wieder in die Kritik geraten. Doch Tesla selbst konnte das praktisch nie etwas anhaben. Doch jetzt ist Tesla bei den Verbrauchern unter die Räder geraten.

Tesla Facts

Tesla kassiert Abfuhr: Blamage für E-Auto-Bauer ist überdeutlich

Wer einen Tesla kauft, holt sich damit so ziemlich das Beste, was der E-Auto-Markt zu bieten hat. So war zumindest jahrelang die landläufige Meinung. Doch das Ansehen von Tesla bröckelt nicht einfach nur. Im Heimatland USA ist es komplett in sich zusammengebrochen.

In einer aktuellen Verbraucherumfrage haben die US-Amerikaner den E-Auto-Pionier abgestraft. Unter den 100 bekanntesten Marken schickten sie Tesla auf Platz 62. Im Vorjahr lag Elon Musks Firma noch auf Platz 12. Mit 50 Plätzen weniger stürzt keine andere Marke in der öffentlichen Wahrnehmung so sehr ab wie Tesla. Außerdem schneidet mit Chrysler nur ein Autobauer schlechter ab.

Über die Gründe schweigt sich die renommierte Axios Harris Poll aus. Durchaus möglich, dass die Querelen rund um Elon Musks Übernahme von Twitter sich sehr negativ auf die Reputation des E-Auto-Herstellers ausgewirkt haben. Twitter schneidet mit Platz 97 von 100 noch deutlich schlechter ab – kann im Gegensatz zum Autobauer aber immerhin einen Platz gutmachen (Quelle: Axios).

Unter den Automarken sichert sich Toyota die beste Platzierung: Im Gesamtranking landet der weltweit größte Autobauer aus Japan bei den US-Verbrauchern auf Platz 6. Mit Honda (13) und Subaru (16) wird das Auto-Treppchen komplett von Japan besetzt. Beste deutsche Marke ist BMW auf Platz 24. Außerdem schlagen Ford (32), General Motors (34) und Volkswagen (56) allesamt Tesla.

Nimmt man Sony noch mit ins Boot der Autobauer – der Tech- und Unterhaltungskonzern arbeitet gemeinsam mit Honda an einem eigenen E-Auto –, schafft es noch ein japanisches Unternehmen weit nach vorn auf Platz 12.

Tesla baut inzwischen längst nicht mehr nur Elektroautos:

Tesla Bot: Das kann der Roboter

Tesla hat keine Chance: Diese Marke landet auf Platz 1

Das derzeit beliebteste Unternehmen der Amerikaner ist Axios zufolge ein alter Bekannter. Die Modemarke Patagonia landet auf Platz 1. Zuvor sicherte sich das Unternehmen die dritte Position. Der Sprung an die Spitze dürfte auch damit zutun haben, dass der Gründer 2022 bekannt gegeben hatte, die gesamte Firma an gemeinnützige Stiftungen zu übergeben. Sie sollen die Gewinne ausnahmslos ins Geschäft reinvestieren dürfen oder die Gelder für den Klimaschutz einsetzen.