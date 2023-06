Das Display der Apple Watch ist zwar sehr robust, nach manchen Aktionen landet aber dennoch ein Kratzer auf dem teuren Gerät. Bevor man einen teuren Austausch überlegt, kann man versuchen, Kratzer an der Apple Watch selbst zu entfernen.

Die smarte Uhr ist an den meisten Handgelenken täglich in Gebrauch. Manchmal lässt sich eine ungeschickte Bewegung im Alltag nicht vermeiden. Besonders der erste Kratzer ist meist gleichzeitig der schmerzvollste. In vielen Fällen kann man den Bildschirm aber retten.

So kann man Kratzer auf dem Apple-Watch-Display entfernen

Beachtet aber, dass sich am Bildschirm der Apple Watch natürlich keine Wunder vollbringen lassen. Starke Beschädigungen bekommt man selbst meistens nicht mehr entfernt. Sind die Kratzer jedoch nur klein, könnt ihr sie möglicherweise wegpolieren. Geht die Schritte aber auf eigene Gefahr durch. Es gibt keine Sicherheit, dass sich die Kratzer vollends entfernen lassen, gegebenenfalls kann sich das Problem sogar noch verschlimmern. Bevor ihr die nachstehenden Schritte durchgeht, reinigt den Bildschirm gründlich und sorgt dafür, dass keine Staubpartikel, Sand oder Ähnliches darauf liegen. Probiert dann folgendes:

Zahnpasta ist nicht nur für die Mundhygiene nützlich, sondern auch im technischen Bereich ein Allrounder. So könnt ihr damit nicht nur einige zerkratzte CDs wiederherstellen, sondern auch das Display einer Apple Watch behandeln.

ist nicht nur für die Mundhygiene nützlich, sondern auch im technischen Bereich ein Allrounder. So könnt ihr damit nicht nur einige zerkratzte CDs wiederherstellen, sondern auch das Display einer Apple Watch behandeln. Streicht die Zahnpasta auf das Display und poliert den Bildschirm dann mit einem fusselfreien Tuch . Geht dabei möglichst sanft vor. Schrubbt ihr zu grob auf dem Display herum, riskiert ihr möglicherweise neue Kratzer.

. Geht dabei möglichst sanft vor. Schrubbt ihr zu grob auf dem Display herum, riskiert ihr möglicherweise neue Kratzer. Durch das Polieren wird das zerkratzte Glas leicht abgeschliffen und der Schaden minimiert.

und der Schaden minimiert. Achtet darauf, dass die Zahnpasta keine Partikel enthält, die den Bildschirm beim Polieren weiter zerstören können.

Neben Zahnpasta gibt es auch andere Mittel zur Politur, etwa „Liquid Glass“ und andere Spezialpolituren für Displays.

Display defekt? Das kann man noch tun

Den Bildschirm solltet ihr mit kreisenden Bewegungen polieren. Nutzt ein Mikrofasertuch (bei Amazon ansehen) oder ein Brillenputztuch. Sobald ihr merkt, dass der Kratzer weg sein könnte, entfernt den Rest der Politur vorsichtig mit einem feuchten Tuch. Achtet darauf, dass auch das Tuch keine Partikel enthält und nicht zu nass ist. Sollte der Kratzer noch nicht vollständig entfernt sein, poliert den Bildschirm erneut.

Sind die Kratzer zu groß und lassen sie sich nicht entfernen, könnt ihr das Display austauschen lassen. Ein Ersatzteil inklusive Einbau ist aber recht teuer und kann mehrere Hundert Euro kosten. Kontaktiert den Apple-Support, um die genauen Kosten zu erfahren. Es gibt auch einige unabhängige Reparatur-Stellen, die das Apple-Watch-Display austauschen. Hier solltet ihr aber nicht den erstbesten Anbieter aus den Google-Suchergebnissen, Google Maps oder eurer Umgebung wählen. Schaut euch zuvor die jeweiligen Bewertungen an, um an einen zuverlässigen und möglichst günstigen Reparatur-Service zu gelangen.

