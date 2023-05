Für Besitzerinnen und Besitzer einer Apple Watch steht ab sofort ein kleineres Update zur Verfügung. Doch die Aktualisierung auf watchOS 9.5.1 dürfte für lange Gesichter sorgen, denn ein nerviges Problem scheint noch immer ungelöst.

Ab sofort steht mit watchOS 9.5.1 ein neues Update für die Apple Watch zur Verfügung. Neue Funktionen gibt es bei dieser „kleinen Nummer“ erwartungsgemäß keine. Apple spricht allgemein nur von „Verbesserungen und Fehlerbehebungen“, ohne konkret zu werden. Wir erfahren vom Hersteller demnach nicht, welche Fehler tatsächlich behoben werden (Quelle: MacRumors).

watchOS 9.5.1 für die Apple Watch bringt keine Abhilfe

Das Update erscheint zwei Wochen nach der Aktualisierung auf watchOS 9.5. Diese Version sorgte bei Besitzern einer Apple Watch hier und da für Ärger, da sich über das Display der Smartwatch in bestimmten Situationen ein Grün- beziehungsweise Grau-Stich legte. Der erinnert an ein „verwaschenes“ LC-Display und nicht an einen OLED-Bildschirm, wie ihn die Apple Watch tatsächlich verwendet.

Mit dem kurzfristigen Update auf watchOS 9.5.1 erhofften sich die Nutzer nun Abhilfe. Die tritt aber wohl nicht ein, wie entsprechende Nutzerkommentare beispielsweise bei MacRumors vermuten lassen. Zitat (übersetzt): „Grüner Farbstich auf meiner AW4 ist nicht beseitigt.“ Selbiges berichtet auch ein Anwender im Kommentarbereich von Caschys Blog.

Apples aktuelles Smartwatch-Portfolio kann sich sehen lassen, neue Modelle stehen dennoch schon für den Herbst an:

Weiteres Smartwatch-Update erwartet

Ergo: Apple muss wohl nach mal ran und das Problem angehen. Zwar befindet sich bereits watchOS 9.6 in Arbeit, doch ein Release steht erst in einigen Wochen an. Wahrscheinlich dürfte Apple bis dahin nochmals ein Update Bereitstellen und die ratlosen Nutzer endlich erlösen.

Hinweis: Die Installation von watchOS 9.5.1 erfolgt über die Apple Watch-App auf dem iPhone. Hierfür muss die Smartwatch mindestens zu 50 Prozent geladen sein, auf ein Ladegerät gelegt werden und sich in Reichweite des iPhones befinden.

