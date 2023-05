Microsofts Aufgaben- und Listen-App steht jetzt nach langer Wartezeit auch auf der Apple Watch am Handgelenk bereit. Die App Microsoft To Do kann ab sofort heruntergeladen und in Kombination mit dem iPhone verwendet werden.

Microsoft To Do auf der Apple Watch

Lange hat es gedauert, am Ende ging es dann doch etwas schneller als angekündigt: Ab sofort können Besitzer einer Apple Watch Microsofts Aufgaben- und Listen-App direkt am Handgelenk verwenden. Eigentlich sollte Microsoft To Do erst im Juni veröffentlicht werden, jetzt ist der Freigabetermin allem Anschein nach vorgezogen worden (Quelle: Apple App Store).

Mit einer eigenständigen App auf der Apple Watch fallen wichtige Einschränkung weg. Bisher ließen sich nur Benachrichtigungen der iPhone-App an die Smartwatch senden, eine echte Synchronisation oder das Erstellen neuer Aufgaben auf der Apple Watch war bislang nicht vorgesehen.

Hier gibt es Microsoft To Do für die Apple Watch:

Über die Smartwatch-App lassen sich Aufgaben hinzufügen, verschieben und als erledigt markieren. Listen lassen sich ebenso anzeigen wie eine Übersicht aller für den Tag relevanten Aufgaben. Eine individuelle Sortierung der Aufgaben kann vorgenommen werden.

Ganz so umfangreich wie auf dem iPhone ist der Funktionsumfang am Handgelenk nicht. Aufgabendetails lassen sich nicht ansehen oder bearbeiten. Dafür muss also weiter zum iPhone gegriffen werden. Ob Microsoft daran arbeitet, ist nicht bekannt. Fest steht, dass der Konzern für die Smartphone-App in Zukunft eine Unterstützung mehrerer Konten plant. Diese dürfte dann auch auf der Apple Watch ankommen.

Das bietet die Apple Watch Series 8:

Microsoft To Do: Kostenlos auf der Apple Watch

Microsofts Aufgaben- und Listen-App wird kostenfrei angeboten. Auf dem iPhone gilt iOS 14 als Mindestvoraussetzung. Nach dem Download und vor der ersten Nutzung muss das Benutzerkonto mit dem des iPhones verbunden werden.

