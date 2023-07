Bestellt man etwas über Amazon, kann man den Status der Sendung in der Bestellübersicht tracken. Manchmal taucht hier ein Eintrag mit der Bezeichnung „China Post“ auf. Wo kann man diese Sendungen verfolgen?

Amazon Facts

In der Regel werden Bestellungen mit diesem Unternehmen nicht versendet, wenn man etwas direkt bei Amazon bestellt, sondern über einen Marktplatzhändler. Wie die Bezeichnung vermuten lässt, wird der Artikel aus China verschickt. Dementsprechend muss man mit einer längeren Lieferzeit von mehreren Wochen rechnen. Auch die Sendungsverfolgung ist nicht ganz so einfach wie bei einem Versand über DHL, Hermes oder anderen Unternehmen.

Wie funktioniert die Sendungsverfolgung bei China Post & CNE?

Taucht der Eintrag „China Post“ auf, solltet ihr noch einige Tage warten. Nach einiger Zeit ändert sich das Lieferunternehmen und ihr bekommt eine genauere Bezeichnung. So kann dort zum Beispiel der Eintrag „CNE“ stehen. Dabei handelt es sich um ein Unternehmen mit Sitz in China, das Sendungen international verschickt. Sendungen von CNE könnt ihr auf dieser Seite tracken:

Gebt dort einfach die Sendungsnummer ein, die ihr in der Amazon-Bestellübersicht findet. Der Status der CNE-Lieferung lässt sich auch bei anderen, unabhängigen Online-Diensten tracken, zum Beispiel hier.

Nützliche Tipps und Tricks zu Amazon Prime Abonniere uns

auf YouTube

Beachtet aber, dass der Sendungsstatus dort nicht immer „live“ aktualisiert wird. Besonders in den ersten Tagen nach der Bestellung kann eure Bestellung dort zwar aufgeführt werden, der Status aber auf „Unknown“ stehen oder es wird lediglich ausgewiesen, dass Tracking-Informationen angegeben wurden. Wird euer Amazon-Kauf also per „China Post“ oder „CNE“ geliefert, solltet ihr euch gedulden und auf eine mehrwöchige Lieferzeit einstellen.

China Post: Status der Lieferung verfolgen

Sobald die Sendung deutschen Boden erreicht, sollten sich die Sendungsinformationen bei Amazon für diesen Kauf erneut ändern. Dann steht dort der Lieferdienst, der die Sendung in Deutschland zu euch bringt, etwa DHL. Ist das der Fall, könnt ihr die normale Sendungsverfolgung des jeweiligen Dienstes nutzen, um die Sendung zu tracken (so funktioniert die DHL-Sendungsverfolgung). Dann sollte es nur noch wenige Tage dauern, bis ihr das Paket endlich in Empfang nehmen könnt.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.