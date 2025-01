Kann man bei Amazon den Liefertag bestimmen & ändern?

Manchmal möchte man eine Bestellung nicht so schnell wie möglich erhalten, sondern erst später. Kann man bei Amazon einen Liefertermin festlegen und lässt sich eine Lieferung nachträglich verschieben?

Ein Liefertag lässt sich bei Amazon-Bestellungen nur in einem kleinen Rahmen bestimmen. Man kann Bestellungen also nicht weit in die Zukunft planen, wenn man sich zum Beispiel aktuell noch im Urlaub befindet.

Amazon: Lieferung zum Wunschtermin – was ist möglich?

Normalerweise versucht der Online-Händler, Bestellungen so schnell wie möglich an euch zu schicken. Im Rahmen des Bestellprozesses könnt ihr einen Liefertag auswählen, allerdings nur in einem begrenzten Rahmen. Wenn ihr mehrere Artikel auf einmal kauft, könnt ihr auswählen, ob die Produkte einzeln und so schnell wie machbar an euch verschickt werden oder ob ihr etwas warten wollt, um so wenig Pakete wie möglich zu erhalten. In der Regel kann man die Lieferung so aber nur wenige Tage nach hinten verzögern.

Amazon ermöglicht es, Lieferungen in kleinem Rahmen später zu erhalten. (© Screenshot GIGA)

Wird eure Sendung per DHL geliefert, könnt ihr über den Versanddienstleister eine spätere Lieferung auswählen (mehr zum DHL-Wunschtag). Auch mit dieser Option kann der Versand aber nur innerhalb weniger Tage verschoben werden.

Amazon: Wunschtermin auswählen

Lediglich ausgewählte Produkte lassen sich zu einem Wunschtermin liefer. Das betrifft in der Regel „Großartikel“, etwa „Weiße Ware“ wie Waschmaschinen. Solche Artikel werden nicht mit den normalen Paketen per DHL & Co. verschickt, sondern über eine Spedition. Da es sich um besonders schwere oder unhandliche Güter handelt, sollten sie persönlich in Empfang genommen werden. Die Lieferung am gewünschten Tag wird im Rahmen des Bestellvorgangs im Amazon-Konto ausgewählt.

Kann man das Lieferdatum ändern?

Wurde die Bestellung bereits aufgegeben, kann man den Liefertermin ebenfalls nur eingeschränkt ändern. Das geht so:

Steuert die Übersicht „Mein Konto“ auf. Sucht hier den Bereich für „Meine Bestellungen“. Wählt den Artikel aus, für den ihr das Lieferdatum nachträglich ändern wollt. Hier findet ihr die Option „Liefergerschwindigkeit ändern“. Wählt einen neuen Termin aus.

Beachtet jedoch, dass die Option nur zur Verfügung steht, wenn eure Bestellung noch nicht verschickt wurde. Sollte die Ware bereits unterwegs sein, könnt ihr das Lieferdatum gegebenenfalls über den Amazon-Kundenservice oder direkt über den Versanddienstleister nachträglich beeinflussen.

