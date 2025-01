Kostet keine 9 Euro bei Amazon: Mit diesem cleveren Gadget senkt ihr eure Heizkosten!

Ihr wollt auf einfache Weise eure jährlichen Heizkosten senken? Dafür gibt es einen kleinen Trick: Alles, was ihr benötigt, ist ein ziemlich geniales Gadget – konkret eine praktische Heizkörperbürste. Diese gibt es aktuell bei Amazon im Angebot. Aber wie genau spart man damit eigentlich Heizkosten?

Diese Bürste von Amazon spart jedes Jahr an Heizkosten

Die Heizkörperbürste von Brushyz kostet regulär knapp 10 Euro bei Amazon. Gegenwärtig und nur für kurze Zeit zahlt ihr jedoch nur 8,49 Euro für das Modell in Blau (bei Amazon ansehen) und 8,06 Euro für das Modell in Orange (bei Amazon ansehen) – ein deutlich günstigerer Preis.

Heizkörperbürste von Brushyz (Blau) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.01.2025 11:59 Uhr

Heizkörperbürste von Brushyz (Orange) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.01.2025 12:01 Uhr

Wie spart man mit einer Heizkörperbürste übers Jahr Kosten? Ganz einfach: Heizkörper sammeln mit der Zeit Staub und Schmutz, insbesondere in schwer zugänglichen Bereichen wie zwischen den Lamellen oder Rippen. Dieser Staub isoliert die Oberfläche des Heizkörpers und reduziert die Wärmeübertragung an die Umgebung. Dadurch benötigt der Heizkörper mehr Energie, um den Raum auf die gewünschte Temperatur zu bringen.

Mit der Heizkörperbürste könnt ihr den Staub entfernen, sodass die Wärme wieder ungehindert in den Raum abstrahlen kann. Räume werden schneller und gleichmäßiger warm. Der Heizkörper arbeitet effizienter, da die Heizungsanlage weniger Energie aufbringen und das Thermostat nicht so stark aufgedreht werden muss. So spart ihr bares Geld.

Kommt überall hin:

Heizkörperbürste von Brushyz

Wichtig: Heizkörper sollten mindestens einmal pro Jahr gründlich gereinigt werden. Perfekt geeignet dafür ist die Heizkörperbürste von Brushyz. Mit einer Länge von 115 Zentimetern (90 Zentimeter bei der Version in Orange) und einem waschbaren Bezug aus Polyester erreicht sie auch schwer zugängliche Stellen und befreit jede Art von Heizkörper gründlich vom Staub. Ein zusätzlicher Vorteil: Staub, Allergene und Schmutz werden entfernt, was die Luftqualität deutlich verbessert.

Kundenfeedback ist eindeutig positiv

Noch unsicher? Werft am besten einen Blick auf die vielen Bewertungen bei Amazon. Über 500 Kundinnen und Kunden vergeben im Durchschnitt 4,4 von maximal 5 Sternen. Bemerkenswert: Ganze 74 Prozent der Käufer sind wunschlos glücklich und geben der Heizkörperbürste die volle Punktzahl.

Zusammengefasst: Wer auf einfache Weise jedes Jahr Heizkosten sparen und zudem die Luftqualität im Zuhause verbessern möchte, kommt um eine solche Heizkörperbürste kaum herum.

