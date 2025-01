„Besser als alle MCU-Serien“: Beste Folge von The Boys brauchte 60 Stunden für eine einzige Szene

Die Serie „The Boys“ begeistert viele Fans mit kontroversen Ideen und einer Neuinterpretation von Superhelden und Macht – und die Folge „Herogasm“ ragt besonders heraus. Sie ist grotesk, extrem und exzessiv und gilt als eine der spektakulärsten Folgen der Serie.

Überblick über „The Boys“

In „The Boys“ geht es um eine Welt, in der Superhelden existieren – jedoch nicht so, wie ihr das Konzept vielleicht von Marvel oder DC kennt. In der Serie geht es für die Superhelden nicht darum, die Welt zu retten, sondern sie sind oft egozentrische, machtgierige Charaktere, die ihre Überlegenheit ausnutzen und egoistisch handeln.

Gegen die ausufernden Aktionen der Superhelden will sich eine Gruppe Menschen, die sich „The Boys“ nennen, wehren. Die Personen, die sich der Gruppe angeschlossen haben, wurden alle auf verschiedene Weise von Superhelden missbraucht und ausgenutzt.

Die Serie behandelt Themen wie Machtmissbrauch, die Kehrseite von Ruhm und die moralische Überlegung, was passiert, wenn eine kleine Gruppe mit übernatürlichen Kräften und Macht ausgestattet wird. In einer besonders gut bewerteten Folge erreichen diese Spannungen einen Höhenpunkt.

Hier zeigen euch unsere kino.de-Kollegen den Trailer zur dritten Staffel „The Boys“, zu der die Folge „Herogasm“ gehört.

The Boys - Season 3 First Look | Prime Video

„Herogasm“ – extravagant, exzessiv und spektakulär

+++ Achtung, es folgen Spoiler zu „The Boys“! +++

In der Folge „Herogasm“ geht es um ein jährliches Treffen der Superhelden-Organisation Vought, bei welchem die Superhelden gemeinsam feiern und ihre Macht zur Schau stellen. Das Event ist auf viele Weisen ausschweifend. Auch sexuelle Exzesse wie Orgien finden auf der Feier ihren Platz. Superhelden mit skurrilen Kräften kommen vor, deren Fähigkeiten nicht jugendfrei sind.

„The Boys“ unterwandern die Veranstaltung und versuchen Informationen über die Superhelden-Organisation zu bekommen. Im Fokus der Folge steht unter anderem die Auseinandersetzung zwischen „The Boys“ und Homelander, dem wohl mächtigsten Superhelden. Die Situation eskaliert, bis am Ende das ganze Haus in Trümmern liegt.

Die angebliche Überlegenheit und Machtgeilheit der meisten Superhelden wird zynisch und kritisch beleuchtet. Die Folge ist auf eine Weise satirisch und voller schwarzem Humor, zeigt gleichzeitig jedoch die dunklen Facetten der Macht auf.

Ob diese Folge, bei der der Dreh fünf Tage gedauert hat, wirklich „besser als alle MCU-Serien“ ist, wie eine Rezension auf IMDb behauptet, könnt ihr am besten selbst bewerten.

