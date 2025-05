Der zweitbeliebteste Anime derzeit ist hart bekloppt und trotzdem lieben ihn alle

Wer diesen schrägen Anime ignoriert, der verpasst eine echte Überraschung – hinter der verrückten Idee steckt nämlich ein Volltreffer.

Uma Musume: Viel besser als man denkt

In der bunten Welt der Anime ist keine Idee zu schräg. Ganz im Gegenteil, umso ungewöhnlicher das Konzept, desto mehr Aufmerksamkeit generiert eine Serie unter Umständen. Ein gutes Beispiel dafür ist Uma Musume: Cinderella Gray. Der Anime handelt von Pferdemädchen (wortwörtlich gemeint), die sich in rasanten Rennen duellieren – kurzum, ein Sport-Anime der etwas anderen Art.

Da Uma Musume: Cinderella Gray sein wildes Konzept aber zu 100 Prozent ernst nimmt und zudem hochwertig produziert wurde, gehört der Anime derzeit zu den beliebtesten Serien der Anime Spring Season (siehe MyAnimeList). Mit einem User-Score von 8,24 von 10 möglichen Punkten muss sich der Titel auch nicht vor großen Namen wie Solo Leveling oder One Piece verstecken. Für einen ersten Eindruck haben wir euch ganz oben den Trailer zum Anime eingebunden.

Der Erfolg von Uma Musume: Cinderella Gray kommt allerdings nicht von ungefähr. Schon im Vorfeld ging der Anime auf X (ehemals Twitter) viral, weil der Titel herausragend gut animiert ist und damit andere Sport-Anime wie zum Beispiel Blue Lock regelrecht beschämt.

Die komplexe Welt von Uma Musume

Verantwortlich für den Anime ist Cygames, die dafür bekannt sind rund um ihre Produktionen einen irren Aufwand zu betreiben. So gibt es zu Uma Musume nicht nur mehrere Animes, sondern auch Mangas, Merch und Videospiele. Dadurch entstehen Synergien, die aus einem Projekt wie Uma Musume direkt ein mediales Phänomen machen.

So erscheint am 26. Juni mit Umamusume: Pretty Derby bereits das nächste große Videospiel der Marke auf Steam und für Mobilgeräte. Ungefähr dann endet auch Uma Musume: Cinderella Gray – so werden die Fans direkt weiter versorgt.

