Gute Zeiten für alle, die bei Netflix sparen wollen

RTL im Wohnzimmer, Netflix im Schlafzimmer – und am Monatsende nur eine Rechnung. Wer Fernsehen und Streaming bündeln will, bekommt bei Waipu.tv jetzt die perfekte Lösung: Waipu Perfect Plus mit über 290 HD-Sendern und Netflix für nur 9 Euro im Monat.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Zwei Dienste, ein Preis: Waipu Perfect Plus inklusive Netflix (mit Werbung) kostet aktuell nur 9 Euro im Monat (jetzt bei Waipu ansehen) – ein richtig gutes Angebot. Wer ohnehin beide Welten nutzt, kann mit dem Kombi-Abo bares Geld sparen. Neben Netflix sind über 290 HD-Sender, eine Mediathek mit 40.000 Inhalten und 150 Stunden Aufnahmespeicher inklusive.

Anzeige

Für wen lohnt sich Waipu.tv mit Netflix?

Haushalte, die neben Netflix auch klassisches Live-TV schätzen

Ehemalige Kabelkunden, die eine flexible und moderne Alternative suchen

Reine Streaming-Fans, die kein Interesse an linearem Fernsehen haben

Anzeige

Das Waipu.tv Perfect Plus mit Netflix-Paket bietet ein umfassendes Fernseh- und Streaming-Erlebnis: Mit über 290 HD-Sendern bleibt kein Wunsch nach klassischem TV offen. Alle wichtigen Privatsender und über 70 Pay-TV-Sender sind im Paket enthalten. Besonders praktisch: Die integrierte Online-Aufnahmefunktion mit 150 Stunden Speicherplatz ermöglicht es, Lieblingssendungen aufzuzeichnen und zeitversetzt anzusehen. So lassen sich beispielsweise wichtige Sportereignisse oder Serienfinale problemlos speichern, wenn man nicht live dabei sein kann.

Die Waiputhek erweitert das Angebot um 40.000 Stunden an Filmen, Serien und Dokumentationen auf Abruf. Dadurch verwischt die Grenze zwischen linearem Fernsehen und On-Demand-Streaming. Wer etwa eine Dokumentationsreihe verpasst hat, kann sie bequem in der Mediathek nachholen. Die Pay-TV-Sender bieten zudem Zugang zu Spezialkanälen für Sport, Filme oder Dokumentationen – ideal für Zuschauer mit spezifischen Interessen, die über das Standard-TV-Angebot hinausgehen.

Monatlich kündbar

Der eigentliche Clou am Angebot ist aber die Netflix-Integration. Statt zwei separate Abos zu verwalten, bekommt ihr beides kombiniert – und das für nur 9 Euro im Monat. Bestehende Netflix-Kontos könnt ihr bequem koppeln. Regulär kostet das Paket rund 18 Euro, ihr spart also satte 50 Prozent. Nach der Mindestlaufzeit von 12 Monaten wird der reguläre Preis fällig. Wenn ihr das vermeiden wollt, denkt unbedingt daran, rechtzeitig zu kündigen. Immerhin könnt ihr ab dem 13. Monat aber monatlich aussteigen und bindet euch nicht mehr.

Anzeige

So finden wir die besten Schnäppchen