Mehr Qualität beim Streamen: Windows 11 lässt Netflix & Co. besser aussehen

Dank eines neuen Windows-11-Updates sehen HDR-Videos auch dann gut aus, wenn der HDR-Modus gar nicht aktiv ist. Microsoft sorgt automatisch für das beste Bild.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Microsoft: Windows 11 bekommt HDR-Upgrade

Mit dem neuen Update für Windows 11 erlaubt Microsoft erstmals das Streamen von HDR-Videos, selbst wenn HDR im System deaktiviert ist. Nutzer können diese Funktion separat aktivieren – etwa für Netflix oder YouTube – ohne dass HDR systemweit eingeschaltet sein muss.

Anzeige

Auch lässt sich Dolby Vision jetzt flexibel steuern, erklärt Microsoft. Zuvor wurde es automatisch aktiviert, wenn der Monitor es unterstützte. Nun können die Anwender individuell entscheiden, ob sie es verwenden möchten, beispielsweise nur bei einem Filmabend. Für viele ist das ein echter Fortschritt, denn so bleibt das Bild genau dann brillant, wenn man es möchte – und unauffällig, wenn nicht.

Wer HDR bisher gemieden hat, weil es vielleicht zu umständlich war oder Screenshots ruiniert hat, kann die Bildverbesserung jetzt gezielter einsetzen. Nutzer müssen nicht mehr ständig zwischen den Einstellungen hin- und herspringen.

Windows 11: Update bringt noch mehr neue Funktionen

Neben dem HDR-Feinschliff bringt das neue Windows-Update eine ganze Palette neuer Funktionen: Der KI-Helfer Copilot lässt sich jetzt auch per Sprache steuern, etwa beim Arbeiten mit Dokumenten.

Gleichzeitig verteilt Microsoft „Click to Do“ in Europa. Dabei handelt es sich um ein KI-Text-Tool, das markierte Inhalte zusammenfasst, umformuliert oder in Bulletpoints umwandelt – bei Bedarf auch auf Spanisch und Französisch.

Anzeige

Windows-Nutzer mit Eingabestift dürfen sich außerdem über neue Schnellzugriffe für „Click to Do“ freuen. Mit „Cross device resume“ wird zudem das nahtlose Weiterarbeiten an OneDrive-Dateien zwischen Smartphone und PC ermöglicht.

Ihr seid noch mit Windows 10 unterwegs? Euch rennt die Zeit davon:

Windows-10-Support endet: Das solltet ihr jetzt tun Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.