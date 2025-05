„Blood of Zeus“ Staffel 4: Wird die Mythologie-Saga weitergehen?

Nach Staffel 3 der Netflix-Animationsserie „Blood of Zeus“ wollen die Fans wissen, ob das Abenteuer mit einer Staffel 4 weitergeht. Wir klären euch auf.

„Blood of Zeus“: Eine stylische Nacherzählung

Fantasy- und Mythologie-Fans kommen mit dem bildgewaltigen Stil und der packenden Handlung der Animationsserie „Blood of Zeus“ voll auf ihre Kosten. Die phantastische Saga erzählt die Geschichte von Heron, einem unehelichen Sohn des Göttervater Zeus, der sich auf seiner Reise kräftigen Dämonen und den Tücken der Götter stellen muss.

Nachdem auf Netflix am 8. Mai 2025 die dritte Staffel erschien, kommt für die begeisterten Fans die Frage auf: Wird es eine Staffel 4 zu „Blood of Zeus“ geben?

„Blood of Zeus“ im Stream Streaming-Start: 27.10.2020

Genre: Abenteuer, Action, Animation & Zeichentrick

FSK: Ab 16 Jahren

3 Staffeln

Kommt eine vierte Staffel zu „Blood of Zeus“?

So sehr die dritte Staffel auch Lust auf mehr macht, wird es keine vierte Staffel zu „Blood of Zeus“ geben. Die Serie hat mit Staffel 3 ihren Höhepunkt und ihr Ende erreicht. Dies bestätigten die Serienschöpfer Charley und Vlas Parlapanides bereits bei der Comic-Con 2024 in San Diego.

In einem Interview mit Animation World Network gaben die Brüder an, dass sie hier jedoch keinerlei Druck seitens Netflix bekommen hätten, die Serie frühzeitig zu beenden. Ihre Geschichte sei schlicht zu Ende erzählt und der Streamingdienst habe ihnen die kreative Freiheit gegeben, das Projekt nach ihren persönlichen Vorstellungen umzusetzen.

„Blood of Zeus“: Wird vielleicht doch mehr kommen?

Jedoch schließen die Serienschöpfer nicht aus, dass sie an Erweiterungen des Serienuniversums oder an Spin-offs arbeiten würden. Zwar ist derzeit nichts dergleichen offiziell angekündigt, doch bleibt so noch der Hoffnungsschimmer, dass Fans in den Genuss weiterer mythologischer Epen aus der Feder der Brüder kommen könnten.

Alternativen zu „Blood of Zeus“

Mit seinem Stil erinnert die Animationsserie vor allem an Animes. Wenn ihr ähnliche Geschichten wie die mythologische Saga anschauen möchtet, empfehlen wir euch folgende Serien:

„Castlevania“: Inspiriert von der gleichnamigen Videospielreihe, bietet auch dieser Anime jede Menge Action und spielt in einem mittelalterlichen Setting voller mythologischer Kreaturen und Monster. Diese Serie findet ihr zum Streamen auf Netflix.

„Dragons Dogma“: Auch diese Serie fügt sich perfekt ins mittelalterliche Fantasy-Genres ein und beschäftigt sich mit tiefgehenden Themen. Die Animationsserie mit 3D-Elementen findet ihr ebenfalls auf Netflix.

