Auf den Spuren von Indiana Jones: Neuer Streaming-Hit ist ein Muss für Abenteuerfans

Besser als Indiana Jones 5

Fountain of Youth ist mit Sicherheit nicht der nächste Indiana Jones, aber so schlecht wie die Presse den Film überwiegend darstellt, ist er auch nicht. Ehrlich gesagt gehe ich sogar davon aus, dass die erwähnten Kritikpunkte bei dem einen oder anderen Zuschauer eher Pluspunkte sind. Die Apple-Produktion erfindet zwar das Rad nicht neu, liefert aber klassisches Abenteuer-Feeling und ist in meinen Augen perfekt für einen launigen Filmabend am Wochenende.