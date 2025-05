Avatar 3: Der Termin für den Start steht fest

Auch wenn Avatar 3 längst abgedreht ist, wurde der Starttermin noch einmal verschoben. Wann der Film 2025 in die Kinos kommt? Wir erklären es.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wann Avatar 3 rauskommen wird

Wenn Avatar-Fans eines haben, dann ist es Geduld: Denn bereits zwischen „Avatar – Aufbruch nach Pandorra“ und „Avatar: Der Weg des Wassers“ lagen ganze 13 Jahre. Bei Teil 3 der „Avatar-Reihe" mit dem Titel "Feuer und Asche" soll es nun schneller gehen. Starttermin ist der 17. Dezember 2025.

Anzeige

Damit hat sich die Veröffentlichung zwar um ein ganzes Jahr im Vergleich zum erstmals angedachten Release-Datum verschoben, doch Fans mussten immerhin nur drei Jahre lang auf die Fortsetzung warten.



„Avatar – Der Herr der Elemente“ im Stream Streaming-Start: 22.02.2024

Genre: Abenteuer, Action, Drama, Fantasy, Science Fiction

FSK: Ab 12 Jahren

Aktuell 1 Staffel verfügbar Flatrate ✅ Bei Netflix streamen Staffelliste Staffel 1 8 Episoden Flatrate

Anzeige

Das ist über den Inhalt von Teil 3 bekannt

Zunächst durfte nur Fachpublikum die Gänsehaut erleben, die ein neuer Avatar-Trailer für gewöhnlich mit sich bringt. Doch knapp ein halbes Jahr vor dem Filmstart sickern immer mehr Informationen zu „Avatar – Fire and Ash“ durch. So haben altbewährte Charaktere wie Jake Sully, Neytiri und Kiri ihren Auftritt und treffen diesmal in dem mehr als dreistündigen Blockbuster auf zwei neue N'avi-Clans und die damit verbundenen Herausforderungen.

Wie schon der Titel verrät, folgt das Element Feuer auf Wasser. Außerdem taucht ein Wind-Clan auf. James Camerons Ziel: Er zeigt die schlechte Seite der N'avi und die gute der Menschen.

Auch wird Jake Sully nicht mehr der Held von Teil 3 sein, wie James Cameron bereits vor zwei Jahren verriet. Stattdessen übernimmt sein zweitgeborener Sohn Lo’ak diese Rolle - genauso wie die des Erzählers.

Auch Lust auf Gänsehaut? Ein Blick hinter die Kulissen von Avatar 3 gewährt dieses Video:



Anzeige

Wird es einen 4. Teil von Avatar geben?

Obwohl Avatar 3 noch nicht einmal in den Kinos gestartet ist, plant das Team um Produzent James Cameron offenbar schon weiter. So sind der 19. Dezember 2029 als Starttermin für „Avatar 4“ und der 17. Dezember 2031 für „Avatar 5“ vorgesehen. Wie ambitioniert das ist, wird sich zeigen.

Noch ist inhaltlich wenig über die weiteren Fortsetzungen bekannt, auch wenn James Cameron bereits dem Hollywood-Reporter 2022 erklärte, dass ein Teil von „Avatar 4“ schon gedreht sei und das Skript für „Avatar 5“ bereits vorliege. Klar ist aber, dass die bisherige Erzählerstimme von Jake Sully bereits in Teil 3 ersetzt wird. Auch in Teil 4 und 5 soll die Geschichte aus der Perspektive anderer Charaktere erzählt werden.