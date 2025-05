Disney+ zeigt Marvel-Hit Captain America: Brave New World diese Woche im Streaming-Abo

Kann ein Streaming-Release retten, was an den Kinokassen gefloppt ist?

Capatin America 4: Release auf Disney+ steht

Wer den Marvel-Film Captain America: Brave New World im Kino verpasst hat, der kann den Action-Film demnächst bei Disney+ im Abo nachholen. Marvel hat bestätigt, dass der Superhelden-Streifen ab dem 28. Mai 2025 auf der Streamingplattform zur Verfügung stehen wird (Quelle: Marvel auf X).

Alternativ könnt ihr euch den Film aber auch schon seit einiger Zeit bei Amazon, Apple und Co. in digitaler Form ausleihen oder kaufen (auf Amazon ansehen). In diesem Fall müsst ihr aber je nach Angebot um die 15 Euro hinblättern.

In dem 35. Film des Marvel Cinematic Universe begleiten die Fans Sam Wilson (Anthony Mackie), der als neuer Captain America für Recht und Ordnung sorgt. Dabei bekommt er es nicht nur mit einer Terrororganisation zu tun, sondern auch mit dem Red Hulk. Für einen besseren Eindruck haben wir euch ganz oben den offiziellen Trailer eingebunden.

Aber Achtung: Um die Handlung von Captain America 4 zu 100 Prozent zu verstehen, ist ein gewisses Vorwissen notwendig. Der Marvel-Film greift unter anderem Ereignisse aus der Streaming-Serie The Falcon and the Winter Soldier (gibt es auf Disney+) auf und holt sogar einen Charakter aus dem Hulk-Film von 2008 zurück.

Neuer Marvel-Film spaltet Presse und Publikum

Bei Presse und Publikum kam Captain America: Brave New World recht durchwachsen an. Besonders die Pressestimmen fallen überwiegend negativ aus. So hält der Film aktuell einen Score von 48 Prozent Zustimmung. Das User-Rating ist wesentlich positiver. Hier kommt der Marvel-Wert auf einen Wert von 78 Prozent (Quelle: Rotten Tomatoes).

Auch finanziell gesehen reißt die Fortsetzung keine Bäume aus. Mit einem weltweiten Einspielergebnis von 415 Millionen US-Dollar ist Captain America: Brave New World wahrlich kein Überflieger. Der bevorstehende Release auf Disney+ dürfte aber zumindest die Abo-Zahlen der Streamingplattform vorübergehend pushen.