Amazon macht Druck: 8-Stunden-Film ist nur noch für kurze Zeit gratis im Prime-Abo

Amazon trennt sich vom längsten Superhelden-Streifen aller Zeiten – Filmfans müssen sich jetzt also beeilen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Amazon wirft Zack Snyder's Justice League raus

Amazon wirft einen echten Brocken aus dem Prime-Programm. Die Rede ist von Zack Snyder's Justice League. Das große Treffen der Superhelden rund um Superman, Batman und Wonder Woman ist mit gut 4 Stunden Spielzeit ein ziemliches Schwergewicht. Allerdings gibt es auch noch eine Version, die zusätzlich die Bonus-Version Justice is Gray enthält, wodurch sich die Länge glatt verdoppelt. Amazon gibt den Film mit einer Laufzeit von 485 Minuten an.

Technisch gesehen ist das natürlich etwas geschummelt, denn im Prinzip ist das zweimal derselbe Film – nur einmal mit einem Grau-Filter. In der digitalen Version gibt es aber keine Möglichkeit, die Bonus-Version separat auszuwählen, weshalb einfach beide Filme als ein Gesamtwerk von Amazon angegeben werden.

Anzeige

Wer sich das vier Stunden lange Comic-Epos bisher noch nicht angesehen hat, der sollte sich also jetzt beeilen. Amazon wird den Film innerhalb der nächsten 30 Tage aus dem Programm von Amazon Prime Video entfernen. Im Anschluss müssen interessierte Filmfans wieder bares Geld für das Spektakel hinblättern.

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer zum Film ansehen:

Anzeige

Justice League: Ein Film – Drei Versionen

Schon bei der normalen 4-Stunden-Version handelt es sich um eine stark erweiterte und veränderte Fassung von Justice League aus dem Jahr 2017. Das Original kam bei den Fans allerdings ziemlich durchwachsen an, weshalb es zu Internet-Protesten kam, die die Version von Zack Snyder, dem ursprünglichen Regisseur des Films, forderten. Warner Bros. kam diesem Wunsch schließlich nach und veröffentlichte den sogenannten Snyder Cut 2021 über die hauseigene Streamingplattform HBO Max (hierzulande erschien der Film bei WOW).

Ein Geschenk an die Fans Zack Snyder's Justice League ist zwar ein filmischer Koloss und erfordert ordentlich Sitzfleisch, aber dafür bekommen DC-Fans auch die volle Ladung Superhelden-Action. Ich für meinen Teil war beim Release jedenfalls richtig begeistert. Die Vision von Snyder ist nicht vergleichbar mit dem Original und dürfte selbst die größten Kritiker und Zweifler überzeugen. Diese Version ist ein Herzensprojekt und das merkt man. Sicherlich nicht perfekt, aber trotzdem ein großer Spaß für Comic-Fans. Daniel Boldt

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.