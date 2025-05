Immerhin kostenlos: Gefloppter DC-Film feiert am Sonntag Free-TV-Premiere

Comicfilme sind fester Bestandteil des Mainstreamkinos. Doch dieser Held aus dem DC-Universum muss finanzielle Rückschläge hinnehmen.

Dieser DC-Film läuft im Free-TV

Billy Batson (Asher Angel) führt ein ungewöhnliches Doppelleben: Einerseits ist er ein Teenager, andererseits besitzt er die Fähigkeit, sich mit dem magischen Wort „Shazam!“ in einen erwachsenen Superhelden mit außergewöhnlichen Kräften zu verwandeln.

Seit den Ereignissen im ersten Film „Shazam“ hat sich einiges getan, und Billy, der als Waisenjunge immer noch bei seiner Pflegefamilie lebt, steht vor der Herausforderung, seinen Alltag mit seiner heldenhaften Identität zu vereinen.

Die Göttinnen Hespera und Kalypso haben den Stab eines Zauberers in ihre Gewalt gebracht und planen, eine vollkommen neue Weltordnung zu erschaffen. Gemeinsam mit seinen ebenfalls heldenhaften Pflegegeschwistern nimmt Billy den Kampf gegen die mächtigen Gegnerinnen auf. Dabei wird er nicht nur mit der Liebe konfrontiert, sondern auch mit einem echten Drachen.

Den Film „Shazam! Fury of the Gods“ seht ihr am Sonntag, den 25. Mai 2025 um 20:15 Uhr im Free-TV bei RTL. Alternativ steht euch der Film im Streaming-Abo bei RTL+ zur Verfügung.

Das sagen Fans zu „Shazam! Fury of the Gods“

„Shazam! Fury of the Gods“ konnte an den Kinokassen nicht die erhofften Erfolge verbuchen. Mit einem bescheidenen Einspielergebnis von 133 Millionen US-Dollar zeichnet sich ein Muster ab (via Box Office Mojo), das auch bei Marvel erkennbar ist: Das Interesse der Zuschauer an Superhelden scheint allmählich nachzulassen.

Lediglich einige wenige Ausnahmen, wie etwa „Guardians of the Galaxy Vol. 3“, der im Frühjahr 2023 veröffentlicht wurde, schaffen es noch, die erhofften Einnahmen zu erzielen. Zudem wurde Zachary Levis zweiter Auftritt als Shazam! qualitativ schwächer wahrgenommen und erhielt auf Rotten Tomatoes lediglich eine durchschnittliche Bewertung von 49 %, was dem Ruf des Films sicher nicht zuträglich ist.

Wollt ihr euch selbst einen Eindruck machen, werft einen Blick in den Trailer unserer kino.de-Kollegen:

Shazam - Trailer 2 Deutsch

Das ist die Zukunft von DC

Nach den wiederholten Misserfolgen des DC-Universums an den Kinokassen und der oft verwirrenden Erzählstruktur hat sich das Studio Warner dazu entschieden, einen Neuanfang zu starten. Dafür holte sie keinen geringeren als James Gunn ins Boot, den Regisseur von „Guardians of the Galaxy Vol. 3“.

Seit 2022 ist er gemeinsam mit Peter Safran verantwortlich für die kreative Leitung des neuen DC-Universums, das sowohl Filme als auch Serien umfassen soll. In einem Interview haben die beiden bereits ihre Pläne für die nächsten zehn Jahre vorgestellt (via Kino.de).