Disney hat gut lachen: Nach Mega-Flop bahnt sich Milliarden-Hit an – selbst Kritiker sind überzeugt

Analysten sind sich sicher: Dieser Disney-Film wird den Kino-Sommer dominieren.

Update vom 21. Mai 2025: Die Pressestimmen zu Lilo & Stitch sind raus und können sich sehen lassen. So bewerten 74 Prozent aller Reviews den Disney-Film positiv (Quelle: Rotten Tomatoes). In den deutschen Kinos startet das Remake am 22. Mai. Behalten die Experten recht, dann kann sich Disney auf einen Geldregen übers Startwochenende einstellen.