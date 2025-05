Final Destination 7: Wie sieht es mit einem weiteren Teil aus?

Mitte Mai kommt mit „Bloodlines“ der inzwischen sechste Film der beliebten Horrorreihe. Über ein Jahrzehnt mussten Fans auf einen neuen Teil warten. Wie sieht es mit Final Destination 7 aus? Kommt eine weitere Fortsetzung mit der Geschichte zur Flucht vor dem Tod?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Final Destination 7: Wie sieht es aus?

Derzeit gibt es keine konkreten Pläne zu Final Destination 7. Ihr habt aber eine Fortsetzung selbst in der Hand. Alles, was ihr tun müsst, ist den neuen Teil „Final Destination: Bloodlines“ (mindestens) einmal im Kino anzuschauen. Bei einem ordentlichen Zuschauerzuspruch und einem guten Einspielergebnis bekommen die Produzenten genügend Motivation, auch ein siebtes Abenteuer folgen zu lassen. Die Zukunft des Projekts hängt also maßgeblich vom Erfolg des aktuellen Films „Final Destination: Bloodlines“ ab, der am 15. Mai 2025 in den Kinos startete (alle Spielzeiten bei Kino.de).

Falls ihr euch vor dem Kinobesuch noch einstimmen wollt, findet ihr den ersten Final-Destination-Film hier im Stream:

Bei RTL+ und Netflix könnt ihr derzeit die Filme der Reihe streamen:

Anzeige

Lohnt sich Final Destination: Bloodlines?

„Final Destination: Bloodlines“ ist der sechste Teil der Reihe und markiert die Rückkehr der Franchise nach über einem Jahrzehnt. Der Film erhielt bereits positive Kritiken und wird als der bisher bestbewertete Teil der Serie angesehen. Bei Rotten Tomatoes steht der Film einen Tag nach Kinostart bei starken 93 % im „Tomatometer“. Unter der Regie von Zach Lipovsky und Adam B. Stein erzählt der Film die Geschichte der College-Studentin Stefani Reyes (gespielt von Kaitlyn Santa Juana), die von wiederkehrenden Albträumen über einen Turmeinsturz im Jahr 1968 geplagt wird. Diese Visionen führen sie zurück zu ihrer Familie, um ein generationsübergreifendes Schicksal zu enträtseln, das durch das einstige Überlisten des Todes durch ihre Großeltern ausgelöst wurde.

Anzeige

Final Destination: Bloodlines - Trailer Deutsch

Der Film bleibt dem Markenzeichen der Reihe treu: Spektakuläre, teils makabre Todessequenzen, die mit schwarzem Humor und Spannung inszeniert sind.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.