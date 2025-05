„Final Destination“-Reihenfolge: So schaut ihr die Horrorfilme richtig

Wer den Tod überlisten will, muss ganz schön clever sein. Hier erfahrt ihr, in welcher Reihenfolge ihr die „Final Destination“-Filme anschauen solltet.

Die „Final Destination“-Filme in der richtigen Reihenfolge

Die Reihenfolge nach Erscheinungsdatum

Das Konzept der Horrorreihe „Final Destination“ besteht seit Beginn der Filmreihe darin, dass sich der Tod einen Überlebenden nach dem anderen zurückholt. Unsere Liste gibt euch daher den klaren Überblick über alle „Final Destination“-Filme nach ihrer Veröffentlichung:

Die Reihenfolge nach Inhalt

Bitte beachtet dabei, dass in der chronologischen Reihenfolge die Handlung von „Final Destination 5“ vor der des ersten Teils spielt. Solltet ihr die Horrorfilme also inhaltlich schlüssig und logisch schauen wollen, müsst ihr mit Teil fünf beginnen.

„Final Destination 5“ (2011)



„Final Destination“ (2000)

„Final Destination 2“ (2003)



„Final Destination 3“ (2006)



„Final Destination 4“ (2009)

„Final Destination 6“ (2025)

„Final Destination 6“: Die Horror-Saga geht weiter

Nachdem die Fans lange warten mussten, wurde in 2019 endlich eine weitere „Final Destination“-Fortsetzung bestätigt. Mit einem schockierenden Zoom-Call, in dem die Filmproduzenten Zach Lipovsky und Adam B. Stein ihren Tod vortäuschten, sicherten sie sich 2022 beide den begehrten Regieposten für „Final Destination 6“. Nach 14 Jahren Pause wurde somit die Reihe wiederbelebt.



Am 15. Mai 2025 startete „Final Destination: Bloodlines“ in den deutschen Kinos. Der Film handelt von einer College-Studentin, die die Todesvorahnung ihrer Großmutter erbt und versucht, ihre gesamte Familie vor dem Tod zu bewahren.

„Final Destination“: Die Hintergründe zur Filmreihe

Den Tod hat man ungern als Gegner. Das könnten alle Figuren aus den „Final Destination“-Filmen bestimmt bestätigen, wenn sie noch am Leben wären. In allen sechs Filmen erleben die Charaktere ein riesiges Unglück, dem sie nur deshalb entkommen können, weil einer von ihnen dies voraussehen konnte. Daraufhin beginnt ein blutiges Spiel, in dem sich der Tod selbst einen nach dem anderen zurückholen möchte.

Das „Final Destination“-Franchise ist gerade wegen dieser Handlung so erfolgreich, die zuallererst gar nicht als Film geplant war. Im Jahr 2000 sollte die Geschichte des ersten Films als „Akte X“-Folge umgesetzt werden. Nachdem jedoch klar wurde, welches Potenzial diese Idee hat, realisierten die Produzenten einen ganzen Film aus dem Stoff.