Keine Gnade! In diesem Horror-Thriller zeigt sich, dass das Schicksal für die Menschen vorbestimmt ist. Wer sich dem widersetzt, ist raus.

Motivationscoaches und Mental Health-Profis predigen es: wer sein Schicksal selbst in die Hand nimmt, hat mehr vom Leben. Allerdings gibt es düstere Mächte auf dieser Welt, die sich bei ihren eigenen Plänen ungern stören lassen und alles daran setzen, die gesteckten Ziele zu erreichen. Mit Blick auf die erfolgreiche Horror-Reihe „Final Destination“ scheint Gevatter Tod diese Gruppe zweifellos anzuführen. Bei der Ausführung seiner Arbeit lässt sich der umtriebige Sensenmann nicht aufhalten und greift tief in die Trickkiste, um die armen Seelen auf seiner Liste pflichtbewusst einzusammeln. Bisher erschienen fünf Teile des Franchise, die jeweils eine Katastrophe in den Fokus rückten, die wiederum eine Kettenreaktion kreativer Tode auslöste. Die Flugzeugexplosion im ersten Teil setzte alles in Bewegung und sorgt auch im Stream bei Amazon Prime Video noch einmal für Gänsehaut.

Gänsehaut verursacht „Final Destination“ in jedem Fall. Welche Filme darüber hinausgehen und für heftige Angstzustände sorgen, erfahrt ihr in diesem Video.

„Final Destination“: Das erwartet euch

Ein unvergesslicher Trip nach Paris steht bevor. Allerdings gerät Alex (Devon Sawa) noch vor dem Abheben der Maschine in Panik, als er vom Absturz des Flugzeuges träumt. Als er mit seinen Äußerungen für Chaos an Bord sorgt, wird er zusammen mit seinen Freund*innen vor die Tür gesetzt. Der Ärger, die Reise nach Europa zu verpassen, hält nur kurz an, denn nur wenige Sekunden nach dem Start reißt eine heftige Explosion den Flieger in Stücke. Zufall oder Schicksal? Was Alex nicht weiß: seine Aktion hat den Plan des Todes durcheinandergebracht, der nun alles daran setzt, sich die entwischten Opfer auf kreative Weise zurückzuholen.



„Final Destination“: Der Tod hat viel vor

Vom Flugzeugabsturz, Unfall auf der Achterbahn bis zum Brückeneinsturz hat der Tod in den Teilen 1 bis 5 schon viel Einsatz gezeigt. Allerdings scheinen die verantwortlichen Filmemacher*innen des Teenager-Horrors noch zahlreiche Ideen im Hinterkopf zu haben: eine weitere Fortsetzung soll demnächst umgesetzt werden! Erst kürzlich schnappte sich Regisseur und Produzent Jon Watts („Spider-Man: Homecoming“) den begehrten Posten als Produzent und soll sich bald für Teil 6 verantwortlich zeichnen. Während Watts im Hintergrund agiert, liegt die Inszenierung laut IMDb in den Händen des Duos Zach Lipovsky und Adam B. Stein, die schon zusammen bei dem Sci-Fi-Thriller „Freaks“ Regie führten. Wann der Film in den USA auf HBO Max startet, ist noch unbekannt.



