Ein Minecraft Film: Lohnt sich das Kinoticket? Videospielverfilmung spaltet Presse

Ein Minecraft Film ist in den deutschen Kinos gestartet. Die internationale Presse ist sich uneinig, ob der Film mit Jack Black und Jason Momoa ein Volltreffer oder ein Reinfall ist.

Ein Minecraft Film startet in Deutschland

Lange war unklar, ob der Minecraft Movie wirklich erscheinen wird, nun ist er da und trägt den wenig schwungvollen Namen Ein Minecraft Film (OT: A Minecraft Movie). Deutsche Filmfans können sich die Videospielverfilmung ab sofort in den hiesigen Kinos anschauen.

Ob sich das aber auch lohnt, lässt sich gar nicht so leicht sagen. Die internationale Presse ist jedenfalls gespalten. Aktuell sind nur 54 Prozent aller Reviews positiv. Jeder zweite Kritiker lehnt das bunte Abenteuer mit Jack Black und Jason Momoa also ab (Quelle: Rotten Tomatoes).

Globe and Mail beschreibt den Film zum Beispiel als einen Ort, an dem die Kreativität stirbt, während die Los Angeles Times einen Vergleich mit dem Klassiker Der Zauberer von Oz zieht. Und so sind die Pressestimmen ein ständiges Auf und Ab.

Viel interessanter wird also zu sehen sein, wie das Publikum den Film bewertet. Auf dem Review-Aggregator Rotten Tomatoes gibt es dahingehend noch kein Feedback. Auf IMDb steht Ein Minecraft Film bei 6,2 von 10 möglichen Punkten.

Wird Ein Minecraft Film ein Milliarden-Hit?

Der allgemeine Tenor ist zum jetzigen Zeitpunkt also eher positiv, aber nicht überragend. Gut möglich aber, dass der Minecraft Movie eine ähnliche Entwicklung wie Der Super Mario Bros. Film hinlegt. Dieser bekam 2023 nämlich ebenfalls recht durchwachsene Kritiker-Wertungen, wurde vom Publikum aber regelrecht geliebt. Das hat sich dann auch finanziell bemerkbar gemacht.

Auch hier wird es spannend. Hat Ein Minecraft Film ebenfalls das Zeug zum Milliarden-Hit? Erste Prognosen gehen jedenfalls davon aus, dass der Film übers Startwochenende 140 Millionen US-Dollar einspielen wird. Damit wäre das Budget innerhalb weniger Tage wieder drin (Quelle: The Hollywood Handle auf X).

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer zum Film ansehen:

Ein Minecraft Film | Finaler Trailer

