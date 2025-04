Trauer um Val Kilmer: Das sind seine besten Filme – von Batman bis Top Gun

Val Kilmer ist mit 65 Jahren in Los Angeles verstorben.© Kevin Winter / Staff / Paramount / Warner Bros. / Bearbeitung: GIGA 1 / 8

Val Kilmer ist verstorben, aber seine Filme werden weiterleben. In dieser Bilderstrecke stellen wir euch die 7 besten Filme des Schauspielers vor.

Das sind die besten Filme mit Val Kilmer

Die Filmwelt trauert um Val Kilmer. Der Schauspieler verstarb am 1. April im Alter von 65 Jahren in Los Angeles. Kilmer war von 1984 bis 2022 als Darsteller aktiv und wirkte in dieser Zeit in zahlreichen Filmen mit.

Darunter 1995 als Comic-Held Batman in Batman Forever, der bei Presse und Publikum allerdings recht durchwachsen ankam. Ganz im Gegensatz zu den nachfolgenden Filmen in dieser Bilderstrecke. Wir präsentieren euch die besten Werke von Val Kilmer und verraten euch, wo ihr sie heute noch schauen könnt.