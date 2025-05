Amazon-Kunden haben nur noch 3 Tage Zeit: Beliebte Film-Trilogie verlässt das Prime-Abo

Wer Filme liebt, der muss diese Trilogie kennen und jetzt schnell handeln – in 3 Tagen schmeißt Amazon die Reihe aus dem Prime-Abo.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Update vom 21. Mai 2025: Die Zeit rennt! Wer sich die drei beliebten Planet-der-Affen-Filme noch gratis auf Amazon Prime ansehen will, der hat nur noch bis zum 24. Mai Zeit. Danach gibt es die Trilogie nur noch auf Disney+.

Ursprünglicher Artikel vom 24. April 2025:

Anzeige

Geniale Film-Trilogie fliegt bei Amazon raus

Wenn man über die besten Film-Trilogien der letzten 20 Jahre spricht, dann denken viele vermutlich sofort an Der Herr der Ringe, Marvels Guardians of the Galaxy oder aber die neuen Ableger der Planet-der-Affen-Reihe, also Planet der Affen: Prevolution, Planet der Affen: Revolution und Planet der Affen: Survival. Alle drei Filme sind nur noch für kurze Zeit bei Amazon Prime Video abrufbar:

Anzeige

Amazon zeigt leider noch kein konkretes Enddatum für die Filme an, ihr solltet euch aber nicht allzu viel Zeit lassen – in der Regel verschwinden gelistete Filme innerhalb weniger Wochen aus dem Prime-Katalog. Falls ihr übrigens noch kein Abo habt, dann könnt ihr das direkt bei Amazon ändern. Für Neukunden gibt es sogar eine 30-tägige kostenlose Testphase.

Hier könnt ihr euch den Trailer zum ersten Teil der Reihe ansehen:

Planet der Affen: Prevolution | Trailer Deutsch

Anzeige

Das müsst ihr über Planet der Affen wissen

Die Reihe basiert auf dem gleichnamigen Roman von 1963, der zahlreiche Filme hervorgebracht hat. Der erste Plante der Affen erschien bereits 1968. Die neue Trilogie ist allerdings eigenständig, ihr könnt also ohne Probleme und Vorwissen mit Planet der Affen: Prevolution starten.

2024 erschien mit Planet der Affen: New Kingdom der bisher neueste Filme der Saga. Dieser baut auf der oben genannten Trilogie auf, spielt aber viele Generationen danach. Wer also die kommenden Planet-der-Affen-Filme im Kino sehen will, der sollte seine Chance nutzen und die erste Trilogie noch schnell auf Amazon Prime Video nachholen.

Wer allerdings bei Disney+ Kunde ist, der kann sich Zeit lassen. Disney gehört die Marke, weshalb ihr auf der Streamingplattform alle Filme jederzeit schauen könnt – also sowohl die Klassiker, als auch die neuen Ableger.