„Planet der Affen“: Alle Filme in der chronologischen Reihenfolge

Affen, ein tödliches Virus und der Kampf ums Überleben: Wir zeigen euch, in welcher Reihenfolge ihr die „Planet der Affen“-Filme am besten erlebt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Darum geht es in „Planet der Affen“

Die Frage nach der Verbindung zwischen Mensch und Affe fasziniert die Menschheit seit Langem. In den „Planet der Affen“-Filmen, basierend auf den Romanen von Pierre Boulle, wird diese Idee auf spannende Weise aufgegriffen. Die Originalreihe ist bis heute ein Kultklassiker unter Filmfans und wurde dank ihrer packenden Handlung mehrfach neu interpretiert.

Planet der Affen: Der Originalroman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.06.2025 16:01 Uhr

Während die älteren „Planet der Affen“-Filme auf einem fremden Planeten mit intelligenten Affen spielen, verlagert die 2011 gestartete Reboot-Reihe die Handlung auf unsere eigene Erde. In diesem Artikel verraten wir euch, in welcher Reihenfolge ihr die „Planet der Affen“-Filme am besten schauen solltet und wie viele Teile bisher insgesamt veröffentlicht wurden.

Anzeige

Die „Planet der Affen“-Originalfilme in der richtigen Reihenfolge

Die Originalfilme von „Planet der Affen“ gelten heute immer noch als große Klassiker. Damit ihr die Geschichte der Filme richtig verfolgen könnt, solltet ihr diese in der chronologischen Reihenfolge schauen. Diese Chronologie haben wir euch in einer Liste zusammengefasst. Die Filme findet ihr alle beim Anbieter Disney Plus.



Anzeige

Das „Planet der Affen“-Remake

Im Jahr 2001 wurde zu „Planet der Affen“ ein Remake produziert. Umgesetzt wurde diese Neuverfilmung von niemand anderem als dem Regisseur Tim Burton. Auch wenn das Remake in den USA einen Erfolg verzeichnen konnte, wurde jedoch nie ein zweiter Teil dieser Umsetzung produziert. Im Folgenden haben wir euch auch diesen Film zum Anschauen verlinkt.



Das „Planet der Affen“-Reboot in der richtigen Reihenfolge

Unter den heutigen Kinozuschauern sollte die Reboot-Reihe von „Planet der Affen“ am beliebtesten sein. Bisher umfasst diese ganze drei Filme, welche alle beim Anbieter Disney Plus verfügbar sind. Die Trilogie solltet ihr unbedingt in der richtigen Reihenfolge schauen, da alle Filme aufeinander aufbauen.



Planet der Affen Trilogie [Blu-ray] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.06.2025 15:58 Uhr

Planet der Affen: New Kingdom [Blu-ray] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.06.2025 15:59 Uhr

Anzeige

Wie viele Teile von „Planet der Affen“ gibt es?

Insgesamt existieren bis heute ganze zehn Filme von „Planet der Affen“. Mit dem vierten Teil der erfolgreichen Reboot-Reihe wollte es der Regisseur Wes Ball laut Kino.de noch einmal wissen und schickte im Jahr 2024 neue Affen unter dem Namen „Kingdom of the Planet of the Apes“ auf die Kinoleinwand.