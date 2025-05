Für 35,99 Euro bei Amazon: Mutter ist hin und weg von diesem Kinderspielzeug

Der Zauber eines Sommertages an der Eisdiele kommt jetzt ins Kinderzimmer. Amazon verkauft aktuell eine Holz-Eisdiele von Melissa & Doug für nur noch 35,99 Euro. Eine Mutter aus der Redaktion hat die Eisdiele zuhause – und ist begeistert.

Kreatives Rollenspiel gehört zu den wertvollsten Beschäftigungen für Kinder – es fördert Fantasie, soziale Kompetenzen und praktische Fähigkeiten in einem. Die Melissa & Doug Eisdiele aus Holz für 35,99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) verwandelt das Kinderzimmer in eine kleine Eiscafé-Welt mit 27 Zubehörteilen aus nachhaltigem Holz. Normalerweise kostet das hervorragend bewertete Spielzeug fast das Doppelte. Aktuell machen Käufer also ein richtig gutes Schnäppchen. Wie immer sparen sich Prime-Abonnenten außerdem die Versandkosten.

Melissa & Doug Eisdiele aus Holz 28-teiliges Spielset zum Portionieren und Servieren von 8 Sorten Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.05.2025 15:42 Uhr

Für wen eignet sich die Holz-Eisdiele bei Amazon?

Kinder zwischen 3 und 8 Jahren, die ihre Kreativität und sozialen Fähigkeiten spielerisch entwickeln sollen

Umweltbewusste Eltern, die auf langlebiges Spielzeug aus nachhaltigen Materialien Wert legen

Familien mit sehr begrenztem Stauraum, da die Eistheke mit ihren 27 Zubehörteilen Platz benötigt

Die Holz-Eistheke von Melissa & Doug verwandelt Kinderzimmer in kleine Eisdielen und eröffnet eine Welt voller Rollenspiel-Möglichkeiten. Kinder schlüpfen abwechselnd in die Rolle des Eisverkäufers oder Kunden und entwickeln dabei eigene Geschichten und Szenarien. In einem Moment bestellen sie ihr Lieblingseis, im nächsten kreieren sie ausgefallene Eiskreationen für ihre Puppen oder Kuscheltiere – die Fantasie kennt keine Grenzen.

Die 27 hochwertigen Zubehörteile aus Holz bieten vielfältige Spielanreize: Eislöffel, Zangen und Portionierer trainieren gezielt die Feinmotorik der Kinderhände. Beim Greifen, Heben und präzisen Platzieren der „Eiskugeln“ entwickeln Kinder spielerisch ihre Hand-Auge-Koordination. Diese motorischen Übungen sind besonders wertvoll für die Entwicklung der Handgeschicklichkeit, die später beim Schreibenlernen benötigt wird.

Das gemeinsame Spiel an der Eistheke fördert zudem wichtige soziale Kompetenzen. Wenn Kinder Bestellungen aufnehmen, „Geld“ wechseln oder Eis „verkaufen“, üben sie Kommunikation und Kooperation. Die mathematischen Grundfähigkeiten werden beim Zählen der Eiskugeln, Berechnen von „Preisen“ oder Sortieren nach Farben ganz nebenbei geschult. Die robuste Konstruktion aus Holz statt Plastik unterstreicht den Nachhaltigkeitsaspekt und sorgt für eine lange Lebensdauer selbst bei intensivem Spielen.

Käufer loben die umfangreiche Ausstattung

Mit hervorragenden 4,8 von 5 Sternen überzeugt die Melissa & Doug-Eistheke die Amazon-Käufer auf ganzer Linie. Besonders gelobt werden die realistische Gestaltung und die umfangreiche Ausstattung mit Eistüten, kleinen Süßigkeiten und vielen Accessoires.

Kollegin ist überzeugt Im Praxistest einer Kollegin überzeugt das Spielzeug auf ganzer Linie: Es ist unkaputtbar, kommt ohne Kleinteile-Chaos aus und bietet trotzdem volle Rollenspiel-Action – inklusive Menükarte und Spielgeld fürs echte Eiscafé-Gefühl. Aktuell ist die Eisdiele sogar das Lieblingsspielzeug der Tochter. Kaan Gürayer

