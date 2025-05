Paris Has Fallen Staffel 2: Produktion neuer Folgen begonnen

Fans der Actionserie "Paris Has Fallen" können sich freuen, die Arbeiten an einer zweiten Staffel haben bereits begonnen.

Die erste Staffel der Serien-Auskopplung der "Has Fallen"-Filmreihe war ein voller Erfolg, wie "Canal+"-CEO Maxime Saada erklärt. Und so haben bereits die Dreharbeiten für Staffel 2 im Vereinigten Königreich begonnen (Quelle: Deadline)

"Studiocanals erste globale TV-Serie ‘Paris Has Fallen’ [...] war ein durchschlagender Erfolg in allen Canal+-Pay-TV-Gebieten sowie auf Amazon Prime im Vereinigten Königreich und Hulu in den Vereinigten Staaten. [...] Natürlich wird eine zweite Staffel folgen, die derzeit in Großbritannien gedreht wird."

Saada via Deadline