Rundfunkbeitrag lohnt sich für Thriller-Fans: ZDFneo zeigt Meilenstein der Filmgeschichte

Einen Thriller, der Filmgeschichte geschrieben hat und zu den besten im Genre zählt, könnt ihr bald im Free-TV bei ZDFneo sehen.

Diesen Thriller im Free-TV sehen

Für alle, die Thriller lieben: Das Genre bietet zahlreiche bekannte Meisterwerke. Ein Film, der sich jedoch besonders tief in das Gedächtnis von Fans eingebrannt hat, ist „Chinatown“. Fast ein halbes Jahrhundert nach seiner Premiere im Kino ist der Klassiker von Roman Polański jetzt im Free-TV zu sehen. Bei den Fans kam der Film so gut an, dass er sogar Filmgeschichte geschrieben hat.

Wenn ihr euch selbst ein Bild des Films machen wollt, seht ihr diesen am Mittwoch, den 21. Mai 2025 um 23:15 Uhr bei ZDFneo. Wollt ihr den Film lieber ohne Werbung sehen, könnt ihr ihn bei Paramount+ streamen oder als UHD-Sammleredition erwerben (auf Amazon ansehen).



„Chinatown“ schreibt Filmgeschichte

Unter Kennern und Liebhabern des Kinos wird „Chinatown“ als ein bahnbrechendes Werk der Filmgeschichte angesehen. Die Gründe für diesen Ruf spiegeln sich in den Online-Bewertungen wider: Auf der Plattform Rotten Tomatoes erzielt Polańskis Thriller mit Jack Nicholson in der Hauptrolle beeindruckende 98 % von Kritikern sowie 93 % von der Community (Stand: Mai 2025).

Bei IMDb erhält der Thriller eine Bewertung von 8,1 von 10 möglichen Sternen.

Das Drehbuch von Robert Towne, das mit einem Oscar prämiert wurde, wird häufig als Paradebeispiel für eine meisterhaft erzählte Filmhandlung gelobt. Auch die exzellente Regie, die außergewöhnliche Kameraführung, die ikonische Musik von Jerry Goldsmith und die herausragenden schauspielerischen Leistungen machen den Film zu einem unvergleichlichen Erlebnis.

Darum geht es in „Chinatown“

Jake Gittes, ein Privatdetektiv, betreibt im Jahr 1937 eine erfolgreiche Detektei in Los Angeles. Früher war er als Polizist in Chinatown tätig, wo ihm eine Lektion klar wurde: Sich einzumischen, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, bringt meist nur Ärger.

Seit er sich auf die Beobachtung untreuer Ehepartner spezialisiert hat und seine Klientinnen häufig elegante Damen aus der gehobenen Gesellschaft sind, bleiben ihm derartige Komplikationen in der Regel erspart.

Kaum hat er seinen letzten Fall abgeschlossen, betritt die geheimnisvolle Mrs. Mulwray (Faye Dunaway) sein Büro. Diese bittet ihn, ihren Mann Hollis Mulwray (Darrell Zwerling) zu beschatten. Obwohl solche Aufträge für Gittes zur Routine gehören, nimmt er den Fall nur widerwillig an.

Während der Überwachung wird schnell klar, dass die Dinge weitaus komplizierter sind, als sie zunächst scheinen. Was als einfache Observation beginnt, entwickelt sich zu einer tiefgehenden Mordermittlung, und Gittes wird in ein gefährliches Geflecht aus Täuschungen, Intrigen und Verschwörungen hineingezogen.

